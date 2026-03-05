2 empleos cada 100 hectáreas: el riego puede generar más trabajo y de manera sustentable

Un estudio con propuestas de FADA, indica que se podrían producir 5 millones de toneladas más de maíz, trigo y soja al ampliar y mejorar el riego, sumando empleo y desarrollo.

5 de Marzo de 2026 18:45hs

El mundo demanda cada vez más alimentos y producir enfrentando las constantes sequías es un gran desafío. En Argentina se riegan 2,1 millones de hectáreas, pero hay potencial para regar 7 millones y medio.

Un estudio de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) encontró un potencial oculto en la ampliación y mejoramiento del riego. En el informe, en el que se trabajaron propuestas que revelaron al riego como un generador de más empleo, más producción y un aliado de la sustentabilidad, se destaca que se podrían producir 5 millones de toneladas más de maíz, trigo y soja, al ampliar y mejorar el riego, sumando -además- empleo y desarrollo.