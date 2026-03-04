Muerte de Kim Gómez: declararon culpable a Tobías Godoy, de 18 años

Los jueces lo consideraron penalmente responsable como coautor del infanticidio de la nena de 7 años, fallecida en febrero de 2025, durante un intento de robo.

4 de Marzo de 2026 11:54hs

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata declaró culpable a Tobías Godoy, de 18 años. Los jueces lo consideraron penalmente responsable como coautor del infanticidio de Kim Gómez. La víctima tenía 7 años cuando murió en febrero de 2025 durante un intento de robo.

La sentencia se conocerá el 16 de marzo. En los alegatos de la semana pasada, el abogado de los padres de la menor pidió 23 años y 4 meses de prisión para el acusado. La defensa solicitó 7 años y descartó la figura de homicidio culposo.

El crimen ocurrió el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo. Kim viajaba con su madre en un Fiat Palio rojo cuando dos ladrones menores de edad las asaltaron en la esquina de avenida 72 y calle 25. Los delincuentes obligaron a la madre a bajar del auto, la tiraron al suelo y huyeron a gran velocidad.

Kim quedó enganchada en el vehículo mientras intentaba descender desde el asiento trasero. Los autores la arrastraron por 15 cuadras, la abandonaron y luego chocaron el auto contra un poste de luz. Otro implicado de 14 años permanece en un instituto de máxima seguridad por dos años, con tratamiento interdisciplinario, ya que no es punible.