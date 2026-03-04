”La suba de arribos de turistas extranjeros ya es tendencia”

Así lo informó Daniel Scioli al presidir la reunión del Directorio del INPROTUR, dijo además que el incremento refleja que “la dimos vuelta”.

4 de Marzo de 2026 11:36hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, destacó el incremento de arribos de turistas extranjeros registrado desde el inicio de 2026, una tendencia que está acompañada por una baja en las salidas de argentinos al exterior y marca un achicamiento de la brecha entre el turismo receptivo y el emisivo.

“Querían instalar que el déficit de la balanza de pagos de turismo iba a ser de 13 mil millones de dólares y es casi la mitad que eso”, dijo Scioli al encabezar la reunión del Directorio del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), organismo que preside. De acuerdo a las estadísticas elaboradas por la Secretaría con datos de la Dirección de Migraciones, hubo una suba del 4.5 por ciento interanual en las siete primeras semanas del año.

“La política de cielos abiertos implementada por el presidente Javier Milei y la consecuente apertura de nuevas rutas es un factor clave en este mejoramiento de los números. Enero tuvo un 1,6 por ciento más de arribos y en febrero se logró un 9,7 por ciento, datos que dan cuenta de una tendencia en alza. Tanto trabajar y luchar, la dimos vuelta. Hoy cada vez más turistas llegan a la Argentina”, puntualizó.

El temario de la reunión también incluyó informes sobre los resultados actualizados de la campaña de promoción internacional “Argentina, freedom live here”, que ya logró 170 millones de usuarios únicos y tiene versiones en nueve idiomas, y las últimas acciones presenciales encaradas por el INPROTUR en el exterior, tales como las ferias Fitur (España), OTM (India) y Anato (Colombia), así como los recientes workshops realizados en Lisboa, Nueva Delhi y Medellín.

El Directorio del INPROTUR está integrado por cinco vocales designados por la Secretaría de Turismo y Ambiente, tres vocales que representan a la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y tres vocales elegidos por el Federal de Turismo (CFT).



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590





