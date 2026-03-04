La provincia se suma a la Vendimia Neuquina 2026

El Estado neuquino participará del ya tradicional encuentro vitivinícola para impulsar el turismo y consolidar la marca Patagonia. El gobernador Figueroa destacó la necesidad de trabajar en conjunto con el sector privado para posicionar al vino neuquino como emblema provincial. Se extenderá del 7 al 28 de marzo.

Con fuerte respaldo institucional y la presencia de bodegueros, referentes turísticos y gastronómicos, el gobierno provincial presentó oficialmente la Vendimia Neuquina 2026, que este año marca un punto de inflexión en el que, por primera vez, el Estado asumirá un rol activo, estratégico y articulador en su desarrollo y promoción.

De esta manera se convierte en una política pública integrada formalmente a la agenda oficial de promoción turística y económica de la provincia, que aporta promoción institucional, infraestructura comunicacional y respaldo estratégico.

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa remarcó que la Vendimia “no es solo una celebración de la cosecha”, sino la consolidación de un modelo que integra producción, turismo e identidad territorial bajo una lógica de cooperación entre lo público y lo privado.

“Necesitamos la ayuda de todos y tenemos que hacer mucha sinergia. Sin lugar a dudas, el Estado faltaba, era una pata que faltaba en esta promoción”, afirmó, al señalar que durante años las bodegas impulsaron el evento con esfuerzo propio y que ahora es momento de potenciarlo con el acompañamiento institucional.

El gobernador afirmó que este nuevo esquema fortalece la competitividad del destino, estimula el crecimiento de los emprendimientos nuevos y consolida al sector vitivinícola como un componente clave de la diversificación económica provincial.

En ese sentido, afirmó que la inversión en infraestructura -que es una prioridad de su gobierno- contribuye a la logística productiva y fortalece el enoturismo en todas las regiones. “En toda la historia de la provincia se hicieron 1.150 kilómetros de rutas pavimentadas. Hoy estamos interviniendo más de 1.400 kilómetros entre pavimentación y repavimentación. ¿Qué tiene que ver la ruta con lo nuestro? Tiene que ver todo, porque sin poder llevar a los turistas a los lugares donde ustedes producen, se hace mucho más difícil”, sostuvo el gobernador.

“Tenemos que generar un ecosistema que nos permita potenciar nuestra gastronomía, nuestra producción y nuestros vinos”, continuó, y agregó que Neuquén tiene la oportunidad de mostrar que “no somos solo gas y petróleo, que tenemos muchísima riqueza y muchísimo para mostrar”.

Figueroa también puso el foco en la defensa y proyección de la marca Patagonia con las demás provincias de la región, para consolidar una identidad diferenciada de calidad y de paisaje; y a la vez convocó a fortalecer un “círculo virtuoso” de consumo interno: “No podemos hacer un evento y que cuando invitamos a alguien el vino que se sirva no sea neuquino. Entre nosotros tenemos que potenciar nuestros productos”.

En esa línea, propuso asociar el vino con la trucha patagónica -como la producida en Piedra del Águila y Alicurá- y con el chivito del norte neuquino, que es el primer alimento argentino con denominación de origen, como parte de una estrategia gastronómica regional.

Po último, destacó el rol del Banco Provincia del Neuquén (BPN) en el acompañamiento financiero. “El banco tiene que estar disponible para el pequeño productor, desde el que va a sembrar hasta el que quiere desarrollar un hotel o un restaurante”, afirmó, y llamó a conformar un equipo de trabajo junto a NeuquénTur para consolidar herramientas que lo propicien.

Por su parte, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, valoró el esfuerzo sostenido del sector privado y aseguró que los productores vitivinícolas “son punta de lanza para defender una marca que no es solamente para los vinos, sino para todo lo que se genera en tierras patagónicas”.

Destacó que el gobierno acompañará institucionalmente la promoción y celebró que la Vendimia se convierta en “un nuevo producto neuquino para atraer más turistas y más inversiones”, consolidando el trabajo que las bodegas vienen realizando en ferias nacionales e internacionales.

En tanto, el presidente de NeuquénTur, Gustavo Fernández Capiet, señaló que esta es una de las primeras intervenciones institucionales vinculadas al festejo de la Vendimia y remarcó que el organismo desplegará durante marzo una fuerte estrategia de comunicación. Indicó que el programa se extenderá hasta el 28 de marzo, con actividades en distintas bodegas y un cierre central en el Sarita Polo Club, en coincidencia con la Copa Hermanos de Polo.

Calendario de la Vendimia Neuquina 2026

La Vendimia 2026 contempla siete acciones distribuidas en las regiones Alto Neuquén, Comarca, Vaca Muerta y Confluencia:

-7 de marzo – Magic Vinos Patagonia

Casino Magic Neuquén / 20:00 a 01:00 hs

-13 de marzo – Vendimia Neuquina

Chos Malal / 18:00 a 00:00 hs

Bodega Desde La Torre – Sunset de Vendimia

-14 de marzo – Festival Vendimia Neuquina

Bodega Malma / 13:00 a 00:00 hs

-15 de marzo – Jornada de Cosecha Familiar

Bodega Mabellini / 10:00 a 15:00 hs

-20 de marzo – Wine Tasting Vendimia

Hilton Garden Inn Neuquén / 20:00 a 00:00 hs

-21 de marzo – Festival Vendimia Neuquina

Bodega Familia Schroeder / 13:00 a 00:00 hs

-21 de marzo – Festival Vendimia y Aniversario

Bodega Cutral Co / 13:00 a 00:00 hs

-27 y 28 de marzo – Festejos Centrales Vendimia Neuquina

Sarita Polo Club – Torneo de Polo Copa Vendimia.

