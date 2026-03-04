Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia

La noticia surgió tras un encuentro entre el funcionario saliente, Mariano Cúneo Libarona, y el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

4 de Marzo de 2026 11:50hs

Mariano Cúneo Libarona renunció este miércoles a su cargo de ministro de Justicia. Juan Bautista Mahiques lo reemplazará en el puesto. La noticia surgió tras un encuentro entre el funcionario saliente y el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Milei agradeció públicamente el trabajo de Cúneo Libarona en su cuenta de X. El presidente destacó los más de dos años de labor incansable del exministro. Luego anunció la designación de Mahiques como nuevo titular de la cartera.

Mahiques expresó su gratitud al mandatario por la confianza depositada en él. El fiscal general saliente de la Ciudad subrayó que el liderazgo de Milei traza un camino claro. Sin justicia no hay futuro posible, agregó desde sus redes sociales.

Cúneo Libarona ya había intentado dejar el cargo meses atrás, pero el Gobierno postergó el cambio. Mahiques era el principal candidato para la sucesión. Otros nombres en consideración incluían a Guillermo Montenegro y Carlos Stornelli. No trascendió información sobre modificaciones en la Secretaría de Justicia, a cargo de Sebastián Amerio.