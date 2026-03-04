Confirman más de medio centenar de casos de chikungunya en Salta

La transmisión local ya se verificó y el foco llegó desde Bolivia, donde persiste una circulación activa. En San Martín, el departamento más afectado, se registraron 34 casos, sobre todo en Salvador Mazza.

4 de Marzo de 2026 13:38hs

La frontera con Bolivia facilitó el contagio, por lo que autoridades salteñas y bolivianas colaboran en el análisis de casos, estrategias de prevención y control. Francisco García Campos, coordinador de Epidemiología, confirmó un brote regional fronterizo debido a la cercanía con Yacuiba, donde Bolivia acumula unos 4.000 contagios este año. Las lluvias intensas en el norte argentino impulsaron la proliferación de mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, vectores del virus, y elevan el riesgo de dengue.

Equipos del Programa de Vectores actúan en municipios clave: eliminan criaderos, aplican insecticidas en recipientes fijos y apoyan a la salud local. Otras provincias también registran impactos; Tucumán confirmó un caso y evalúa dos en Yerba Buena, mientras Córdoba detectó dos importados. El chikungunya provoca fiebre alta, dolores musculares y articulares intensos en hombros, rodillas, caderas y codos, además de erupciones cutáneas, con síntomas que emergen de 4 a 8 días tras la picadura.

Salud insta a extremar medidas preventivas, como usar repelentes constantes, desechar agua estancada, vestir ropa larga y quedarse en interiores. Ante síntomas, se debe acudir a emergencias sin automedicarse y revisar patios y desagües. Las hembras de mosquito, infectadas al picar personas enfermas, pican de día en interiores y exteriores; ponen huevos en agua parada, por lo que hay que voltear recipientes. Existen vacunas solo para grupos de riesgo, no generalizadas; se aconseja paracetamol para dolores, pero evitar aspirina por riesgo de sangrado.