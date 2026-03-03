Villarruel: ”En el Gobierno hay quienes quieren mi renuncia, pero no se les va a dar”

La vicepresidente defenestró a Luis Petri, exministro de Defensa y actual diputado, de quien dijo que lo conoce "por los trencitos de la alegría con Milei", y "por vaciar la obra social de las Fuerzas Armadas y dejar a los militares con los sueldos más bajos".

3 de Marzo de 2026 11:20hs

Victoria Villarruel dijo que hay quienes en su Gobierno quieren su renuncia, pero no se les va a dar.

La vicepresidenta respondió de esta manera las críticas que recibió en las últimas horas desde La Libertad Avanza.

Además, le respondió con dureza a Luis Petri, diputado y ex ministro de Defensa, quien la acusó de “apostar al fracaso del gobierno”.

Villarruel dijo que a Petri lo conoce por los trencitos de la alegría con Milei, y por vaciar la obra social de las Fuerzas Armadas y dejar a los militares con los sueldos más bajos.