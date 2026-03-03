Un derrumbe en Parque Patricios obligó a 700 personas a evacuar sus viviendas

Ocurrió en el predio de avenida Suárez y Mafalda, donde bomberos y Defensa Civil ayudaron a unas 300 familias. No se registraron víctimas fatales ni heridos graves, pero 65 automóviles quedaron destruidos.

En la madrugada de este martes se derrumbó parte del estacionamiento subterráneo de un complejo de departamentos en Parque Patricios, Buenos Aires. El incidente ocurrió en el predio de avenida Suárez y Mafalda, donde bomberos y Defensa Civil ayudaron a unas 700 personas de 300 familias a evacuar sus hogares. No se registraron víctimas fatales ni heridos graves, aunque una mujer de 38 años recibió oxigenación en el lugar.

El colapso afectó el techo de las cocheras y el patio interno superior, que atrapó 65 vehículos bajo los escombros. Las autoridades cortaron los suministros de servicios por precaución y evaluaron la estructura para prevenir más desprendimientos. El jefe de Bomberos confirmó que la evacuación fue preventiva y que dos grupos de rescate intervinieron en la zona.

Un vecino atribuyó el derrumbe a fallas constructivas de larga data, vinculadas a vicios de obra de la empresa y al programa ProCreAr. Además, el jefe de Bomberos mencionó obras de mantenimiento recientes por filtraciones, pero aclaró que expertos como arquitectos o ingenieros deben analizar las causas exactas.

El complejo forma parte del desarrollo urbanístico Estación Buenos Aires, iniciado en 2015 bajo la presidencia de Mauricio Macri, quien lo visitó en 2019 junto a Horacio Rodríguez Larreta. La obra, la más grande de ProCreAr con 2.476 viviendas y una inversión de 5.700 millones de pesos, culminó en diciembre de 2021 con la entrega de 141 unidades por Alberto Fernández mediante sorteo y cogestión con la CGT y la CTA.