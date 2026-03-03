Rodrygo se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial

La lesión en la rodilla derecha lo mantendrá fuera de las canchas de seis a ocho meses, informó el cuerpo médico del Real Madrid. El delantero era titular indiscutido en el Brasil de Ancelotti.

3 de Marzo de 2026 12:31hs

Rodrygo, el delantero brasileño de 25 años del Real Madrid, padece una rotura de ligamentos en la rodilla derecha. Esta lesión grave lo mantendrá fuera de las canchas por el resto de la temporada. Fuentes médicas del club confirman que requerirá cirugía inmediata y una rehabilitación de seis a ocho meses.

El percance ocurrió en el peor instante para el equipo español. La recta final de LaLiga exige máxima exigencia, mientras que los octavos de final de la Champions League inician pronto contra el Manchester City. Real Madrid pierde así a una de sus figuras clave en estos compromisos decisivos.

La baja impacta también en la selección de Brasil. El Mundial 2026 arranca en junio en México, Estados Unidos y Canadá, pero Rodrygo no podrá participar. Su recuperación se extenderá, al menos, hasta mediados de 2026, coincidiendo con el torneo.

Carlo Ancelotti lo consideraba titular indiscutido. Ahora, el entrenador deberá reorganizar su esquema ofensivo sin el autor de goles decisivos en Champions League. El club emitió un parte oficial este martes, deseando una pronta recuperación al jugador.