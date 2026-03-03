“Estamos destinando una inversión millonaria para garantizar el acceso al agua y cuidar nuestros recursos” dijo Esteves

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacó los anuncios del gobernador Figueroa en materia de gestión del agua, ambiente y desarrollo turístico. Sobre el balance de la temporada de verano, la ministra informó que fue superior a la anterior. “Casi un 10% más de turistas recorrieron nuestra provincia y el tráfico aéreo creció un 25% de un año al otro”, señaló, destacando el crecimiento equilibrado entre el aeropuerto capitalino y el de Chapelco. Además celebró la nueva conectividad aérea con Santiago de Chile. “Vamos a tener tres vuelos semanales Neuquén-Santiago" sostuvo.

Ricardo Seronero

Tras los anuncios del gobernador Rolando Figueroa en la apertura del 55° Período de Sesiones Ordinarias, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó las principales medidas vinculadas a la gestión del agua, la infraestructura ambiental y el desarrollo turístico de la provincia.

Esteves puso el foco en la decisión política de avanzar con una inversión superior a los 200 mil millones de pesos en saneamiento y abastecimiento. “Ha sido clara la decisión del Gobernador de avanzar en la gestión del agua pensando en el cuidado del recurso, en preservar nuestros cuerpos de agua y en garantizar el acceso al agua potable a todas las localidades que tienen déficit”, afirmó.

La ministra explicó que la provincia enfrenta un fuerte crecimiento demográfico, lo que tensiona los servicios básicos. “Neuquén está creciendo cuatro veces más de lo que crece la media del país, y cada persona nueva que viene a habitar nuestra provincia demanda acceso al agua potable y al servicio de cloacas”, señaló. Detalló que las obras se ejecutan a través del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), el Fondo Hídrico, el área de Recursos Hídricos y convenios con municipios.

Remarcó además la modalidad de obras delegadas a gobiernos locales como Chos Malal y Tricao Malal. “Delegarles obras a los intendentes nos permite generar mano de obra local y dinamizar las economías regionales. La verdad es que viene resultando muy bien”, sostuvo.

Recursos Naturales: emergencia hídrica y control de cauces

En relación con la situación hídrica, Esteves recordó que la provincia atraviesa una emergencia producto de un invierno muy seco y la escasez de nieve. “Estamos con una emergencia hídrica que nos llevó a pensar nuevas captaciones de agua y a trabajar con cada gobierno local en perforaciones para asegurar la provisión”, indicó.

Asimismo, advirtió sobre irregularidades detectadas en distintos puntos del territorio. “Hemos encontrado desvíos de cauces hídricos, incluso la construcción de presas para acopio de agua. Eso es un delito, no está permitido desviar el cauce natural de un arroyo”, afirmó. Informó que se aplicaron multas y se reforzaron los controles para garantizar el acceso equitativo al recurso.

También destacó la necesidad de repensar el funcionamiento de las plantas de tratamiento ante la disminución del caudal en ríos y arroyos. “Cuando el cauce baja, ponemos en riesgo nuestros cuerpos de agua. Por eso estamos trabajando en alternativas como el uso de efluentes tratados para riego, un método que se utiliza en otras provincias y que vamos a implementar”, explicó.

Ambiente: infraestructura y prevención

En cuanto a las lluvias intensas registradas en el sur provincial, la ministra aseguró que, lejos de representar una amenaza generalizada, significan un alivio. “Estas lluvias vienen muy bien porque nos ayudan a atravesar el verano sin riesgo de incendios y permiten que nuestras cuencas se vuelvan a llenar de agua”, expresó.

No obstante, reconoció la vulnerabilidad de algunas localidades del norte, especialmente Rincón de los Sauces. “Estamos en proceso de licitación del puente Carranza y de la tercera etapa de los pluviales para evitar que cada vez que llueve la ciudad quede afectada”, detalló, al tiempo que subrayó que en dos años esa problemática será parte del pasado.

Turismo: más conectividad y obras estratégicas

En materia turística, Esteves destacó las obras en el cerro Chapelco, donde la nueva concesionaria avanza con un recambio total de la telecabina y mejoras integrales en infraestructura. “Se está haciendo un despliegue muy importante que va a posicionar a Neuquén con un centro de esquí de nivel internacional”, aseguró.

La funcionaria indicó que, tras completar el proceso de consulta previa con las comunidades Curruhuinca y Vera, se avanzará con el asfalto del acceso y del estacionamiento. “Todas estas obras van a hacer el acceso más seguro y van a llevar al cerro a un nivel superior”, afirmó.

Respecto del balance de la temporada de verano, la ministra informó que fue superior a la anterior. “Casi un 10% más de turistas recorrieron nuestra provincia y el tráfico aéreo creció un 25% de un año al otro”, señaló, destacando el crecimiento equilibrado entre el aeropuerto capitalino y el de Chapelco.

Finalmente, celebró la nueva conectividad aérea con Santiago de Chile. “Vamos a tener tres vuelos semanales Neuquén-Santiago, lo que generará un impacto no solo en el turismo sino en múltiples oportunidades de desarrollo”, sostuvo. Y concluyó: “Cuando uno abre una nueva vía de conectividad, se generan oportunidades. Vamos a lograr que turistas de todo el mundo puedan ingresar a la Argentina directamente por Neuquén”.

