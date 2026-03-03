Di Carlo confirmó que Coudet es el nuevo técnico de River

El Chacho atraviesa un momento complicado en el Alavés, donde acumula nueve derrotas en 13 partidos de La Liga.

3 de Marzo de 2026 13:37hs

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, confirmó la llegada de Eduardo Coudet como próximo entrenador del club. El anuncio marca un cambio significativo en el banco de suplentes del equipo millonario.

Marcelo Gallardo dejó el cargo tras una llamada telefónica directa al propio Di Carlo. Di Carlo admitió que el hecho resulta triste para todos, ya que nadie esperaba esa decisión del Muñeco.

Mientras tanto, Coudet atraviesa un momento complicado en el Alavés, donde asumió en noviembre de 2025 pero acumula nueve derrotas en 13 partidos de LaLiga. Su salida del club vasco se vio así facilitada por ese negro presente.