Detectaron influenza aviar de alta patogenicidad en Córdoba

El Senasa confirmó el primer caso provincial de influenza aviar de alta patogenicidad en Alejo Ledesma y activó el protocolo de emergencia. Aseguran que no hay riesgo para el consumo interno.

3 de Marzo de 2026 09:24hs

Tras la reciente confirmación de un caso en Ranchos (Buenos Aires), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) informó la aparición del primer brote de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP H5) en la provincia de Córdoba. El foco se detectó en un establecimiento comercial dedicado a la producción de huevos para consumo, ubicado en la localidad de Alejo Ledesma. De inmediato, técnicos del organismo pusieron en marcha el “plan de contingencia contra IAAP H5”, que contempla la interdicción del predio y la delimitación de una zona de control sanitario de 10 kilómetros alrededor del brote.

En el establecimiento afectado, el Senasa supervisará el despoblamiento y la disposición final de las aves, extremando medidas de higiene y desinfección. Además, en la zona bajo vigilancia se implementarán acciones de contención, refuerzo de bioseguridad, restricciones de movimiento y monitoreo epidemiológico. “Este hallazgo no afecta la producción destinada al mercado interno ni el consumo de productos avícolas, ya que la influenza aviar no se transmite a las personas por la ingesta de carne ni de huevos”, aclaró el organismo en un comunicado. Asimismo, indicó que “notificará oficialmente la novedad a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), con las acciones implementadas hasta el momento”.

La detección previa en Ranchos implicó que la Argentina perdiera su estatus sanitario como país libre de la enfermedad y suspendiera temporalmente exportaciones hacia destinos que basaban sus acuerdos en esa condición. No obstante, continúan los envíos a más de 35 países y bloques que reconocen criterios de zonificación y compartimentación. Para recuperar la condición ante la OMSA, deberán transcurrir al menos 28 días sin nuevos brotes en establecimientos comerciales desde la finalización del sacrificio sanitario y las tareas de limpieza y desinfección. Ante mortandad o síntomas nerviosos, digestivos o respiratorios en aves, el Senasa instó a notificar de inmediato a la oficina más cercana o por los canales oficiales habilitados.