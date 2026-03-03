Caídas pronunciadas en las bolsas europeas y asiáticas, mientras suben el petróleo y el gas

Esta segunda ronda de negocios tras el arranque del conflicto bélico en Oriente refleja una agudización de las pérdidas bursátiles y las subas en los referentes energéticos.

3 de Marzo de 2026 10:04hs

Los mercados globales abren este martes con caídas pronunciadas en las bolsas de Europa y Asia, mientras los precios del petróleo y el gas escalan por el nuevo conflicto bélico en Medio Oriente. Estados Unidos e Israel atacaron instalaciones iraníes, lo que genera alerta entre inversores. Esta segunda ronda de negocios refleja una agudización de las pérdidas bursátiles y las subas en los referentes energéticos.

En Europa, las principales plazas registran descensos significativos: París cae un 2,15%, Fráncfort un 2,78%, Milán un 3,21%, Londres un 2,02% y Madrid un 3,56%. El Euro Stoxx 50 se desploma un 4%, y el Ibex 35 de España pierde un 5%, su mayor baja en 11 meses con más de 1.000 puntos menos en las dos primeras sesiones del conflicto.

Asia también cierra en rojo, con Tokio al 3,06% abajo, Hong Kong al 1,23% y Seúl al 7,24%, tras un feriado el lunes. Estos retrocesos responden a la escalada bélica que inició el tercer mes del año y afecta la confianza global.

El petróleo sube hasta un 6% por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, ruta del 20% del crudo mundial; el Brent llega a USD 82 y el WTI a USD 75. El gas acelera un 30% en Europa, tras un 40% el lunes, porque Qatar cerró su planta de gas licuado que aporta el 20% de la oferta marítima global.