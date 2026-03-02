Un hombre atacó a cuchillazos a dos personas y destrozó un comercio en Edimburgo

El inspector jefe Scott Kennedy informó que los agentes controlaron el ataque rápidamente. No existe riesgo mayor para el público, y el suceso no se trata como un acto terrorista.

2 de Marzo de 2026 10:06hs

Un hombre armado con dos cuchillos apuñaló al menos a dos personas y destrozó un negocio esta mañana en el barrio Calder de Edimburgo. El incidente ocurrió en esta zona residencial al oeste de la ciudad escocesa. La Policía de Escocia acudió en la madrugada del lunes tras recibir alertas sobre un individuo con armas blancas. Varios vehículos policiales y ambulancias llegaron al lugar de los hechos.

El inspector jefe Scott Kennedy informó que los agentes controlaron el ataque rápidamente. No existe riesgo mayor para el público, y el suceso no se trata como un acto terrorista. La policía armada permanece en la zona para tranquilizar a los residentes. Un comunicado oficial recomendó evitar el área de Calder durante las investigaciones.

Testigos y publicaciones en redes sociales describieron al sospechoso como un hombre con capucha, chaqueta ligera, pantalones de combate y mochila negra. Portaba dos cuchillos grandes, uno en cada mano, mientras caminaba por el barrio. Un residente local confirmó que dos personas sufrieron apuñalamientos y que una tienda cercana fue saqueada.

Calder es un barrio residencial junto al instituto Wester Hailes, en una de las comunidades más desfavorecidas de la capital escocesa. Cuenta con numerosas viviendas sociales de posguerra y bloques de 13 plantas en arquitectura brutalista. Las autoridades mantienen presencia policial para garantizar la seguridad en la zona.