Tucumán consolida su posicionamiento internacional

La provincia del norte argentino participó en la Vitrina Turística de ANATO 2026 en Bogotá y presentó su oferta turística ante operadores y prensa del mercado colombiano. La delegación tucumana a Colombia, estuvo encabezada por Inés Frías Silva, vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, junto a referentes del sector público y privado.

2 de Marzo de 2026 10:44hs

Por Ricardo Seronero

La provincia de Tucumán participó de la Vitrina Turística de ANATO 2026, el encuentro profesional más importante del sector turístico en Colombia y uno de los más relevantes de América Latina, desarrollado en Bogotá del 25 al 28 de febrero y organizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO).

Con una propuesta que integra patrimonio, identidad y experiencias sostenibles, Tucumán presentó en el mercado colombiano una oferta turística con fuerte anclaje territorial y productos diferenciales.

Entre los principales atractivos se destaca la Ciudad Sagrada de Quilmes, uno de los asentamientos prehispánicos más relevantes de los pueblos calchaquíes, testimonio del legado ancestral del norte argentino. A su vez, el Camino de los Jesuitas propuso redescubrir los sitios vinculados a la presencia de la Compañía de Jesús desde el siglo XVI, articulando historia, arquitectura y espiritualidad.

La provincia también puso en valor la Ruta del Vino de Altura, un circuito enoturístico que recorre bodegas y viñedos en los Valles Calchaquíes, combinando paisaje de montaña, producción vitivinícola, gastronomía regional y experiencias auténticas a lo largo de las rutas nacionales 40 y 307. En clave de turismo activo y sostenible, el programa de cicloturismo ofreció alternativas que atraviesan yungas, valles y quebradas, como Tafí del Valle, la Quebrada del Portugués y la Reserva Natural Los Sosa, promoviendo el contacto directo con la naturaleza.

En el plano cultural, la experiencia Las Huellas de Mercedes Sosa invitó a recorrer la provincia a través de la vida y el legado de una de las artistas más universales de la música popular argentina, integrando territorio, memoria e identidad.

La delegación tucumana estuvo encabezada por Inés Frías Silva, vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, junto a referentes del sector público y privado, quienes desarrollaron una agenda de reuniones comerciales con operadores emisivos, mayoristas y actores estratégicos del mercado colombiano, con el objetivo de fortalecer la presencia del destino en un mercado prioritario para la estrategia de internacionalización.

Presentación institucional en la Residencia Oficial

Como parte de la agenda en Bogotá, Tucumán realizó además una presentación oficial del destino en la Residencia Oficial de la Embajada de la República Argentina en Colombia, en un evento organizado en conjunto con la Embajada y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La actividad se llevó a cabo el 24 de febrero de 2026 y convocó a operadores, prensa especializada e invitados estratégicos del sector turístico colombiano. Durante el encuentro, se compartieron las diversas experiencias que ofrece la provincia y se realizó una degustación gastronómica representativa de la región, fortaleciendo el vínculo institucional y comercial con el mercado colombiano.

Con su participación en ANATO 2026 y una agenda profesional activa en Bogotá, Tucumán reafirma su estrategia de posicionamiento internacional y consolida su presencia en el mercado latinoamericano, proyectándose como un destino que articula historia, naturaleza, cultura y sostenibilidad con identidad propia.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590

