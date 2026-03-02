Nahuel Gallo ya está en la Argentina, tras su liberación

El avión de la AFA aterrizó en la madrugada en Ezeiza. Allí lo esperaban su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, de 3 años.

2 de Marzo de 2026 09:06hs

Nahuel Gallo, cabo primero de Gendarmería, llegó este lunes a Argentina tras 448 días detenido en Venezuela. El avión de la Asociación del Fútbol Argentino aterrizó en la madrugada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí lo esperaban su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, de 3 años. El emotivo reencuentro incluyó una fotografía del gendarme con el pequeño en brazos.

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual senadora, junto con la ministra Alejandra Monteoliva y el canciller Pablo Quirno, dieron la bienvenida a Gallo. Publicaron un mensaje conjunto en la red social X. Destacaron que el joven regresa a suelo argentino gracias a la lucha incesante por su libertad.

Bullrich enfatizó que Gallo estuvo secuestrado ilegalmente por el régimen chavista durante 448 días. Dirigiéndose directamente a él, añadió que ahora está en su país con su familia, fruto de un intenso trabajo diplomático. Argentina continuará impulsando la liberación de Germán Giuliani y otros detenidos por motivos políticos en Venezuela, anticipó.

El traslado comenzó el domingo desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, con escalas en Guayaquil y Arica. Gallo voló con la camiseta de la Selección argentina y compartió mates con los pilotos. Lo habían detenido el 8 de diciembre de 2024 en la frontera con Colombia, mientras visitaba a su familia; primero estuvo desaparecido y luego en la prisión El Rodeo I.