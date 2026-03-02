Turismo Deportivo

MXGP Argentina YPF, los pilotos firman autógrafos en Bariloche

San Carlos de Bariloche vivirá una jornada especial en la antesala del evento deportivo internacional más importante del motocross. Este viernes 6 de marzo, a las 18:00 horas, el emblemático Centro Cívico será escenario de la firma oficial de autógrafos del MXGP Argentina YPF, donde los pilotos del Campeonato Mundial de Motocross compartirán un momento único con el público.
2 de Marzo de 2026 13:20hs
Por Ricardo Seronero

Será la primera oportunidad para que los fanáticos locales y visitantes tomen contacto directo con las máximas figuras del certamen, quienes estarán presentes firmando autógrafos, sacándose fotos y comenzando a palpitar un fin de semana que promete emociones fuertes.

La actividad contará además con un espectacular show de Freestyle, sumando adrenalina y entretenimiento en pleno corazón de la ciudad. La entrada será libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a ser parte de esta verdadera fiesta del deporte motor.

El MXGP Argentina YPF se disputará el 7 y 8 de marzo en el imponente circuito Bariloche MX Race Track, en la provincia de Río Negro, marcando la apertura de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Motocross y consolidando a la Patagonia como sede de grandes eventos internacionales.

Bariloche ya comienza a vibrar con el rugir de los motores.


