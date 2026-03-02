MXGP Argentina YPF, los pilotos firman autógrafos en Bariloche

San Carlos de Bariloche vivirá una jornada especial en la antesala del evento deportivo internacional más importante del motocross. Este viernes 6 de marzo, a las 18:00 horas, el emblemático Centro Cívico será escenario de la firma oficial de autógrafos del MXGP Argentina YPF, donde los pilotos del Campeonato Mundial de Motocross compartirán un momento único con el público.

2 de Marzo de 2026 13:20hs

Por Ricardo Seronero

Será la primera oportunidad para que los fanáticos locales y visitantes tomen contacto directo con las máximas figuras del certamen, quienes estarán presentes firmando autógrafos, sacándose fotos y comenzando a palpitar un fin de semana que promete emociones fuertes.

La actividad contará además con un espectacular show de Freestyle, sumando adrenalina y entretenimiento en pleno corazón de la ciudad. La entrada será libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a ser parte de esta verdadera fiesta del deporte motor.

El MXGP Argentina YPF se disputará el 7 y 8 de marzo en el imponente circuito Bariloche MX Race Track, en la provincia de Río Negro, marcando la apertura de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Motocross y consolidando a la Patagonia como sede de grandes eventos internacionales.

Bariloche ya comienza a vibrar con el rugir de los motores.



