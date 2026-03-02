MXGP Argentina YPF, los pilotos firman autógrafos en Bariloche

Por Ricardo Seronero
Será la primera oportunidad para que los fanáticos locales y visitantes tomen contacto directo con las máximas figuras del certamen, quienes estarán presentes firmando autógrafos, sacándose fotos y comenzando a palpitar un fin de semana que promete emociones fuertes.
La actividad contará además con un espectacular show de Freestyle, sumando adrenalina y entretenimiento en pleno corazón de la ciudad. La entrada será libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a ser parte de esta verdadera fiesta del deporte motor.
El MXGP Argentina YPF se disputará el 7 y 8 de marzo en el imponente circuito Bariloche MX Race Track, en la provincia de Río Negro, marcando la apertura de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Motocross y consolidando a la Patagonia como sede de grandes eventos internacionales.
Bariloche ya comienza a vibrar con el rugir de los motores.
