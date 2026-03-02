Lunes negro en los mercados internacionales, tras el ataque de EE. UU. e Israel y la respuesta de Irán

El barril de petróleo roza los 80 dólares y dispara la volatilidad global. Las acciones caen con fuerza en el pre-market de Wall Street. Mientras tanto, el oro alcanza casi 5.400 dólares la onza y el bitcoin supera los 66 mil dólares.
2 de Marzo de 2026 12:10hs
Lunes negro en los mercados internacionales, tras el ataque de EE. UU. e Israel y la respuesta de Irán
Escuchar

Los mercados bursátiles mundiales abrieron en rojo por el temor a una guerra abierta en Medio Oriente. El barril de petróleo roza los 80 dólares y dispara la volatilidad global. Las acciones caen con fuerza en el pre-market de Wall Street. Mientras tanto, el oro alcanza casi 5.400 dólares la onza y el bitcoin supera los 66 mil dólares.

Los inversores abandonan los activos de riesgo y buscan refugio en el oro y el dólar. En Europa, los índices de Londres, Fráncfort y París registran bajas superiores al 2%. En Asia, el Nikkei de Japón lidera las pérdidas más pronunciadas. El encarecimiento del petróleo amenaza con una nueva ola inflacionaria por el alza en logística y energía.

Argentina enfrenta un impacto directo de esta inestabilidad. La caída de los mercados internacionales presiona a la baja los bonos soberanos y empuja al alza los dólares financieros. El sector agropecuario espera señales de alivio, y las pymes luchan por sobrevivir. Así, el factor externo condiciona el plan económico de Javier Milei.

El mundo observa con atención los movimientos militares en el Golfo, y la City porteña anticipa una apertura cautelosa. La volatilidad domina los mercados locales. Los eventos en Medio Oriente repercuten hoy en el mostrador de cada comercio argentino.

TEMAS RELACIONADOS
PetróleoWall StreetOnza de OroBitcoinIránEstados UnidosIsrael
Comentarios