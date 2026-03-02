Impulsada por el agro, en enero, la actividad económica registró una leve suba

En la comparación interanual, en cambio, mostró una baja del 1,1%. según el ICA-ARG, elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe

2 de Marzo de 2026 10:03hs

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, registró en enero una variación mensual de 0,2%, positiva por segundo mes consecutivo tras el repunte de diciembre. En la comparación interanual, el indicador se ubicó 1,1% por debajo del nivel de enero de 2025.

Al desagregar el índice, seis de los diez componentes tuvieron tasas mensuales positivas, aunque solo dos mejoraron respecto a enero del año pasado, lo que refleja heterogeneidad en la dinámica económica.

El avance más notable provino del sector agrícola: labores agrícolas subieron 2,8% mensual, acumulando cuatro incrementos consecutivos y alcanzando un máximo histórico, con un crecimiento interanual de 20,8% ligado al cierre de cosechas de trigo y cebada y al avance en implantación de soja y maíz.

La producción industrial anotó un alza mensual de 1,1% (segundo mes positivo), pero sigue 3,9% por debajo en la comparación interanual; la construcción creció 0,5% mensual y mostró una variación interanual de -0,6%.

En comercio exterior y mercado interno, las importaciones cayeron 2,8% mensual y acumulaban cuatro bajas seguidas (-8,7% interanual), mientras las exportaciones en dólares constantes bajaron 0,8% mensual, aunque la balanza quedó en superávit. Las ventas minoristas cayeron 0,1% mensual y 6,4% interanual; patentamientos subieron 2,1% mensual, pero -3,1% interanual. La recaudación total creció 0,4% mensual, pero se ubicó 7,5% por debajo de enero de 2025.

En el mercado laboral, los asalariados privados registrados retrocedieron 0,1% mensual y 1,3% interanual; la tasa de entrada al mercado laboral subió 0,4% mensual y 4,6% interanual, mientras la remuneración bruta real de empleados privados cayó 0,8% mensual y 4,2% interanual. Entre los indicadores adelantados, el Índice Compuesto Líder (ILA-ARG) fue neutro en enero (0,0%), con siete de doce componentes en baja. Para el informe completo y la metodología, consultar el sitio del Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc).