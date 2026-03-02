Arrancan las clases en 16 provincias, con un paro nacional de docentes

Los reclamos centrales de CTERA y otros gremios docentes incluyen restituir el FONID, convocar la paritaria nacional y recomponer salarios para recuperar el poder adquisitivo perdido.

2 de Marzo de 2026 09:20hs

Este lunes se inician las clases en 16 jurisdicciones argentinas, pero un paro nacional y movilización de CTERA las interrumpe. La medida afecta a más de ocho millones de alumnos y golpea especialmente el comienzo del ciclo lectivo en Buenos Aires y otros 15 distritos. Incluye clases en la vía pública en varias provincias para visibilizar el conflicto.

CTERA rechaza la reforma laboral aprobada el viernes en el Senado, ya que la ve como parte del ajuste del Gobierno nacional. En un comunicado, el gremio declaró que paran y movilizan contra esta política de destrucción. Los reclamos centrales incluyen restituir el FONID, convocar la paritaria nacional y recomponer salarios para recuperar el poder adquisitivo perdido.

La huelga cuenta con adhesión de sindicatos docentes de la CGT y alcanza a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro y San Juan. Coincide también con el inicio de clases secundarias en la Ciudad de Buenos Aires. Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, anticipó un fuerte impacto y exigió más financiamiento educativo.

El Ministerio de Capital Humano convocó a una reunión con los gremios para esta misma jornada, con el fin de destrabar el conflicto. La negociación ocurrirá en medio del paro y en un clima tenso por la reforma laboral y el financiamiento de la educación.