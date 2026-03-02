ARBA modificó el esquema de pago del Impuesto Automotor: ahora se cobra mensualmente

Esta medida inicia en marzo de 2026 y contempla diez vencimientos consecutivos hasta diciembre. El primer pago vence el 10 de marzo, cuando los contribuyentes podrán abonar la cuota 1 o el total anual.

2 de Marzo de 2026 09:59hs

Cristian Girard, titular de ARBA, justificó el cambio por su beneficio para las familias bonaerenses. La nueva modalidad facilita la organización financiera y promueve una planificación ordenada de los gastos impositivos. Además, la agencia resaltó que las recientes inversiones tecnológicas hicieron posible esta actualización. Así, los sistemas se modernizaron y las herramientas para contribuyentes resultan más ágiles y accesibles.

El cronograma completo incluye estas fechas: cuota 2 el 9 de abril, cuota 3 el 7 de mayo, cuota 4 el 9 de junio, cuota 5 el 8 de julio, cuota 6 el 11 de agosto, cuota 7 el 10 de septiembre, cuota 8 el 9 de octubre, cuota 9 el 10 de noviembre y cuota 10 el 10 de diciembre. ARBA mantiene bonificaciones para pagos puntuales. Ofrece un 15% de descuento en el pago anual anticipado y un 10% por cuotas, siempre que no existan deudas previas y con cualquier medio de pago.

Los contribuyentes acceden a la boleta digital en el sitio o app de ARBA mediante pasos simples: ingresar a "Trámites", seleccionar "Impuesto automotor", elegir "Consulta Emisión de Boleta", iniciar el trámite, completar el dominio del vehículo y descargar la boleta con montos y vencimientos. Luego, eligen el medio de pago. Este esquema mensual exige revisar el calendario con antelación, aunque el pago anual con descuento simplifica el proceso.