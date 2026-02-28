Gripe aviar: "La gripe aviar afecta al productor de huevos, no llega al consumo"

"Es una cuestión cíclica, llega con las aves migratorias. Las aves silvestres toman contacto con las aves silvestres autóctonas o con las domésticas de traspatio, y se contagian", explicó Javier Prida. El presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) remarcó que "el virus puede recorrer hasta cuarenta kilómetros en el aire y puede ingresar vía agua, ropa o calzado a cualquier establecimiento", y que un solo caso obliga al productor a perder el 100 por ciento de su producción.

28 de Febrero de 2026 07:50hs

