El sector turístico argentino tuvo 1.280 reuniones comerciales en la feria turística de Colombia

“Anato representó una excelente oportunidad de inversión para la Argentina, aquí visibilizamos la oferta turística de cada producto y cada destino nacional para generar inversiones y atraer turistas. Para la temporada de invierno, con el emblema del esquí y los centros de montaña, tenemos uno de los grandes atractivos de Latinoamérica para ofrecer”, dijo el Secretario Scioli.

28 de Febrero de 2026 10:13hs

Por Ricardo Seronero



La delegación argentina encabezada por Daniel Scioli, estuvo integrada por 22 empresas, ocho destinos, Aerolíneas Argentinas, y directivos de prestaciones de turismo.



Más de 1.280 reuniones comerciales entre profesionales de los diversos rubros del turismo se concretaron en el stand de la Argentina durante la feria de Anato 2026, la más importante de Colombia y una de las principales de Latinoamérica, en Bogotá.



Reuniones estratégicas

En la edición 45 de la Vitrina Turística de Anato, la agenda de Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, incluyó reuniones estratégicas con el viceministro de Turismo de Colombia, Juan Sebastián Sánchez Dederlé; directivos de Avianca y Aviatur; y la empresa de cruceros MSC.

En el encuentro bilateral, los mandatarios de turismo de ambos países analizaron la posibilidad de realizar acciones de promoción y flexibilidad de visados multidestino para mercados como el chino; e intercambios de buenas prácticas en destinos naturales y protegidos.

Por último, completó que “tanto los prestadores de alojamiento y transporte como de actividades y productos turísticos continúan posicionando a la Argentina como destino internacional”.

En los encuentros con las empresas de transporte se destacó el incremento de la conectividad, lo que permitió un aumento del 19 por ciento de turistas que visitan la Argentina desde Colombia en lo que va del año, frente al mismo periodo del 2025.

El Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), en una jornada previa a la Feria, realizó un workshop en Medellín para impulsar la marca Visit Argentina, junto a la embajada del país en Colombia. Participaron operadores turísticos, agencias de viajes, empresas del sector, las aeronáuticas Avianca y Aerolíneas Argentinas y destinos turísticos nacionales.



