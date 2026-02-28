AVIABUE recibió al ministro de Turismo de Israel para fortalecer el intercambio turístico bilateral

La Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la Ciudad de Buenos Aires- AVIABUE, recibió en su sede al ministro de Turismo de Israel, Haim Katz, y al embajador israelí en Argentina, Eyal Sela, en el marco de un encuentro institucional orientado a fortalecer los lazos turísticos entre Israel y los operadores turísticos de Buenos Aires. “Vamos a subsidiar viajes entre Argentina e Israel por un monto aproximado de 6 millones de dólares entre 2026 y 2027”, afirmó Katz.

28 de Febrero de 2026 10:21hs

Por Ricardo Seronero

La reunión se realizó como parte de la visita oficial de las autoridades israelíes a la Argentina, y en particular a la Ciudad de Buenos Aires, contó con la participación de referentes del sector turístico local que operan en el destino, quienes pudieron conocer de primera mano los planes y oportunidades de cooperación bilateral.

Durante el encuentro, el embajador destacó la importancia de profundizar el vínculo entre ambos destinos: “Estamos acá con el fin de aumentar el volumen de turismo entre ambos países y con la Ciudad de Buenos Aires en especial. A pesar de la distancia, somos países amigos. Queremos que este sea un punto de partida para aumentar la cantidad de israelíes que visiten la Ciudad y la Argentina y de argentinos que visiten Israel, ya sea por motivos religiosos, por la innovación o por la ruta culinaria israelí”.

Asimismo, subrayó el perfil del visitante israelí: “Los turistas israelíes que visitan la Argentina son principalmente mochileros y, en los últimos tiempos, también está creciendo la cantidad de jubilados”.

En referencia, el ministro de Turismo de Israel puso en valor la diversidad de la propuesta turística de su país: “Israel tiene muchísimo para ofrecer, tanto en lugares religiosos e históricos, como en la gastronomía, la vida nocturna y sus playas”.

En ese sentido, remarcó la fidelidad del visitante: “Quien visita Israel una vez, vuelve y vuelve”.

Uno de los anuncios más relevantes del encuentro fue la confirmación de un programa de incentivos para estimular el flujo turístico entre ambos países: “Vamos a subsidiar viajes entre Argentina e Israel por un monto aproximado de 6 millones de dólares entre 2026 y 2027”, afirmó Katz.

Además, el ministro se mostró altamente confiado en la concreción de la conectividad aérea directa: “Vamos a tener vuelos directos entre los dos países. Del 1 al 100, hay un 99% de posibilidades de que se concrete”.

Desde AVIABUE destacaron que este tipo de encuentros representan una oportunidad estratégica para las agencias de viajes socias, al permitir el desarrollo de nuevos productos, la promoción de destinos y el fortalecimiento del intercambio turístico hacia otros países con fuertes lazos culturales y comerciales.



