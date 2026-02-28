Acuerdo salarial para los controladores aéreos: ATEPSA levantó los paros programados

El pacto restablece la normalidad en los aeropuertos justo al cierre de la temporada estival y evita un nuevo cronograma de paros previsto entre el 26 de febrero y el 2 de marzo, tras el cierre de la conciliación obligatoria.

28 de Febrero de 2026 10:13hs

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) puso fin oficial a sus medidas de fuerza escalonadas, que interrumpían despegues en todo el país, después de sellar un acuerdo salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Ratificado este viernes, el pacto restablece la normalidad en los aeropuertos justo al cierre de la temporada estival y evita un nuevo cronograma de paros previsto entre el 26 de febrero y el 2 de marzo, tras el cierre de la conciliación obligatoria.

Las negociaciones culminaron en un cronograma de aumentos para el primer semestre, que cubre desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026, junto con mejoras en el concepto de refrigerio, un adicional por complejidad operativa y el compromiso de reabrir diálogos sobre los despidos del año pasado. Una asamblea con más de 700 trabajadores de EANA aprobó el acta por amplia mayoría, validando así la propuesta entre las bases.

Desde ATEPSA enfatizaron que este logro surge de la movilización colectiva sostenida desde el año anterior, en medio de una inflación galopante y un aumento de operaciones aéreas sin ajustes salariales ni inversiones. Los trabajadores resistieron con determinación las demandas empresariales, preservando su unidad pese a las adversidades.

Con los vuelos normalizados, las aerolíneas recuperan sus cronogramas y EANA puede avanzar en la revisión de adicionales por complejidad para abril. El gremio ahora exige el cumplimiento de una pauta de inversión operativa en el próximo trimestre, en un escenario de desregulación que prioriza la eficiencia como métrica clave.