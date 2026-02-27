Neuquén: La ciudad contempla el cielo desde el Balcón del Valle y Parque Norte

Durante cuatro jornadas, vecinos y visitantes podrán observar la Luna en fase creciente y llena, Júpiter en su punto más cercano a la Tierra -un fenómeno que ocurre cada 12 años- y un recorrido guiado para descubrir los colores del atardecer. La iniciativa combinará telescopios, binoculares y caminatas interpretativas, con actividades abiertas por orden de llegada y otras con inscripción previa y cupos limitados.

27 de Febrero de 2026 13:32hs

Por Ricardo Seronero

El 28 de febrero y los días 1, 2 y 3 de marzo los apasionados del universo podrán disfrutar de unas tardes y noches diferentes con la observación de fenómenos astronómicos únicos. Las iniciativas, que tendrán lugar en el Balcón del Valle y Parque Norte de la ciudad de Neuquén, estarán a cargo de Astroturismo Crux con su Observatorio Astronómico Itinerante.

Por un lado, el 28 de febrero y el 1 de marzo, se podrán observar con mucho detalle la Luna en su fase creciente, a pocas horas de que aparezca su cara llena. También el planeta Júpiter será protagonista, porque se encuentra pasando por la menor distancia a la Tierra en su traslación alrededor del Sol.

Este último evento ocurre cada 12 años y ofrece una vista muy nítida del planeta y sus lunas galileanas. Estas actividades se ofrecen al público por orden de llegada desde las 19 horas.

Asimismo, el lunes 2 y el martes 3 de marzo las propuestas se centrarán en la observación de la puesta del Sol y la salida de la Luna llena, el lunes con un 99% de iluminación y el martes en su fase llena 100%. Se trata de un evento que requiere inscripción previa, y los cupos son limitados.

Se realizará una caminata de 20 minutos por un sendero en la barda para reconocer y observar los diferentes colores del atardecer y la puesta del Sol. Luego se contemplará la salida de la Luna en el horizonte Este con binoculares y telescopios. Todo ese recorrido comprenderá unas dos horas y media.

En las próximas horas se estarán publicando los teléfonos para inscribirse y los puntos de encuentros en Instagram en @astroturismo.crux. Hay que mencionar que las mismas están sujetas a las condiciones climáticas.

Astroturismo Crux es una empresa habilitada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590