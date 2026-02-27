Murió a los 61 años Darío Lopérfido

Desde mediados de 2025, sufría ELA. En su momento, ocupó cargos como secretario de Cultura durante el gobierno de Fernando de la Rúa y ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta. Durante su labor pública, impulsó festivales como el BAFICI y el FIBA, y en general apoyó el desarrollo de eventos culturales de impacto masivo.

27 de Febrero de 2026 09:43hs

Darío Lopérfido falleció a los 61 años, tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) hacía más de un año. Había ocupado cargos como secretario de Cultura durante el gobierno de Fernando de la Rúa y ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El deceso ocurrió este 27 de febrero de 2026 en Buenos Aires.?

Lopérfido reveló su diagnóstico de ELA en julio de 2024, durante el estreno de su ciclo de entrevistas "El Hombre Rebelde" en la plataforma Flow, grabado en Madrid donde residía con su familia. En entrevistas con figuras como Martín Caparrós, también con ELA, describió la progresión de la enfermedad que le afectaba la movilidad en piernas y manos, mientras seguía tratamientos de fisioterapia y medicamentos. Se apoyó en su círculo cercano, que incluía a Antonio de la Rúa, su pareja y su hijo Theo, y usó tecnología como inteligencia artificial y grabaciones de su voz para enfrentar las limitaciones.?

Nacido en Buenos Aires en 1964, Lopérfido ocupó cargos en gestión cultural y política desde los años 90, como subsecretario de Acción Cultural y secretario de Cultura porteño bajo Fernando de la Rúa, y luego secretario de Cultura y Medios de la Nación entre 1999 y 2001. En 2015, Mauricio Macri lo designó director general y artístico del Teatro Colón, donde gestionó transmisiones en streaming, ensayos abiertos y presentaciones internacionales, además de presidir Ópera Latinoamérica. Horacio Rodríguez Larreta lo nombró ministro de Cultura de la Ciudad en 2016, cargo del que renunció ese año.

Lopérfido impulsó festivales como el BAFICI y el FIBA durante su gestión, y promovió el acceso a eventos culturales. Se vinculó a partidos como Republicanos Unidos, apoyó candidaturas macristas y dirigió la Cátedra Vargas Llosa, participando en debates sobre cultura y libertad de expresión hasta sus últimos días.