La nueva generación de soja ya está en el campo: lanzamientos 2026 de la marca líder en genética

Ante más de 250 productores en Chacabuco, Don Mario, la marca líder en soja presentó cinco nuevas variedades con alto potencial de rinde y resistencia a malezas, reforzó el modelo Sembrá Evolución y anticipó su “artillería” para Expoagro.

28 de Febrero de 2026 06:30hs

Con una convocatoria que reunió a productores de toda la región núcleo, la jornada DONMARIO MAS 2026 volvió a consolidarse como un espacio estratégico para pensar la soja en clave integral. El encuentro se realizó el pasado miércoles 25 de febrero en el Centro de Experiencias GDM, en el Establecimiento Don Florencio, en Chacabuco (Buenos Aires), y dejó en claro que el diferencial comienza en la genética, pero se construye en cada decisión de manejo.

“DONMARIO MÁS es un evento icónico de la marca, es donde mostramos por primera vez al público nuestros lanzamientos para la campaña que viene”, señaló Patricio Munilla, gerente de marca DONMARIO semillas. En un evento que convocó a más de 250 asistentes, el vocero describió el objetivo que persigue la DONMARIO MÁS desde sus inicios: “Hablamos del 360 del cultivo: manejo, malezas, calidad de siembra, calidad de semilla y, obviamente, de Sembrá Evolución”.

Para Munilla, el valor del encuentro trasciende lo técnico. “Creemos que ahí ocurre la magia: cuando los productores nos cuentan su experiencia con nuestras variedades. Eso nos permite entender cuáles son los problemas reales y buscar soluciones desde la genética”, afirmó.

Jerónimo Costanzi- Patricio Munilla-Matías Venece

CINCO LANZAMIENTOS CON FOCO EN RINDE Y ESTABILIDAD

En esta edición, la marca número uno en soja del país presentó cinco nuevas variedades que se suman a las seis incorporadas la campaña anterior. Todos los materiales se comercializarán exclusivamente bajo el sistema Sembrá Evolución y serán exhibidos del 10 al 13 de marzo en Expoagro.

En la Estación 1, el eje estuvo puesto en que “la base del rinde empieza en la semilla”. Allí Matías Venece, gerente de Desarrollo de Autógamas GDM, detalló el paquete de lanzamientos para la próxima campaña en la región núcleo.

“Estamos lanzando DM 38E26 SE, DM 40R26 STS y DM 49R26 STS, que combinan alto potencial de rendimiento y adaptación a múltiples ambientes y planteos productivos”, explicó Venece.

A su vez, destacó que el portfolio se completa con DM 64R64 STS y DM 67K67 SCE, variedades que se adaptan a la región norte del país.

Además, los especialistas se explayaron sobre las variedades lanzadas en 2025 para el centro del país: DM 40E25 SE, de altísimo potencial y gran estabilidad para su ciclo; DM 46E25 SE, con excelente adaptación y un rendimiento 1,6% superior a DM 46I20, la variedad más sembrada del país; y DM 46R25 STS, una alternativa sólida para lotes con baja presión de malezas, con un 6% más de rinde respecto a DM 46R18 STS. “El objetivo es que el productor pueda maximizar resultados con un buen manejo, campaña tras campaña”, sintetizó.

Por su parte, en la misma Estación, Enzo Cieri, gerente de Desarrollo e Innovación, habló sobre la calidad de la semilla y la importancia en el rinde. “Una mala calidad de semilla, combinada con una mala calidad de siembra, puede llegar a producir una pérdida mayor a 400 kg de rendimiento”, indicó Cieri.

Por su parte, Darío Cuesta, gerente de Producción de GDM, presentó SeedQuality, el nuevo sistema de gestión y trazabilidad que DONMARIO lanza en trigo como parte de su propuesta integral.

“Es una herramienta que incorpora un código QR en cada bolsa de semilla fiscalizada, que el productor podrá escanear para acceder a los parámetros de calidad del lote —PG y vigor— y a una recomendación de siembra ajustada a esos resultados”, sostuvo.

Además, el QR incluye información del multiplicador que produjo la semilla, una encuesta de satisfacción y un canal de reclamos, fortaleciendo el seguimiento y la experiencia de compra.

BIOTECNOLOGÍA Y MEJORAMIENTO A ESCALA GLOBAL

En la Estación 2, el foco estuvo en las biotecnologías y el futuro del cultivo. Jerónimo Costanzi, gerente de Desarrollo de Producto GDM, subrayó que la compañía cuenta con “uno de los tres programas de mejoramiento más grandes a nivel mundial, con escala globalizada y tecnologías de vanguardia”.

“La escala amplia y globalizada nos permite entender cada ambiente y su interacción con nuestra genética”, sostuvo. El proceso de mejoramiento, explicó, implica desarrollar más de un millón de nuevas variedades cada año con características superiores en rendimiento, sanidad y adaptación, para acelerar la ganancia genética.

Costanzi resumió que el programa se apoya en tres pilares: una amplia base de germoplasma, la recombinación sistemática de genes y el flujo de germoplasma entre regiones. “Trabajamos con un esquema de multiplataformas de biotecnología para ofrecer todo el potencial productivo según las necesidades de cada lote. Nuestro modelo de breeding permite incorporar biotecnologías de manera eficiente sin perder el foco en desarrollar las mejores variedades”, afirmó.

La mirada técnica se completó con la participación de Eduardo Cortés, doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral y técnico de Agrotester I+D, quien abordó el manejo de malezas en los sistemas actuales y la necesidad de anticiparse a los problemas mediante planificación.

SEMBRÁ EVOLUCIÓN Y LA APUESTA FUERTE A EXPOAGRO

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el sistema Sembrá Evolución. Munilla lo definió como “la herramienta que nos permite seguir invirtiendo en la Argentina y sostener un ritmo de lanzamientos en cada campaña”.

Según explicó, el modelo propone un esquema de reconocimiento de la propiedad intelectual que brinda previsibilidad y condiciones para invertir, innovar y competir. En este marco, el productor es el principal beneficiado.

“El productor gana más alternativas de variedades y biotecnologías, y eso eleva el estándar. La competencia nos obliga a redoblar esfuerzos y a ofrecer productos probados, con resultados consistentes, para que el productor nos vuelva a elegir campaña tras campaña”[1] , señaló.

Por otra parte, el gerente de marca DONMARIO semillas, informó que ya tienen fecha otras DONMARIOMÁS en localidades como Inriville (4 de Marzo), América (6 de Marzo), Balcarce (18 de Marzo), Gancedo (19 de Marzo),y otras sedes que la marca irá comunicando oportunamente.

EXPERIENCIA INMERSIVA EN EXPOAGRO

Con la mira puesta en Expoagro, Munilla anticipó que la marca llegará con “toda la artillería”. En el stand se exhibirán los lanzamientos de soja presentados en Chacabuco —incluyendo materiales para el norte del país— y las novedades en trigo, cultivo en el que DONMARIO también se consolida como líder, podrán disfrutarse viviendo una experiencia inmersiva donde podrán ver todas las novedades que la marca tiene para ofrecer y que por estacionalidad no pueden mostrarse en un plot.

Además, el espacio de Sembrá Evolución contará con un área exclusiva para capacitación, asesoramiento técnico y actividades para productores adheridos. “Queremos que el productor se lleve información, pero también que pase un buen momento con nosotros”, concluyó Munilla, sintetizando el espíritu de una jornada que volvió a poner en primer plano el enfoque 360 del cultivo y la apuesta continua por la innovación genética.

Acerca de: DONMARIO es la marca insignia de GDM, con más de 40 años de trayectoria dedicada al mejoramiento genético de soja y trigo. Reconocida por liderar la innovación en genética aplicada al campo, mantiene un vínculo cercano con productores y su red de multiplicadores para desarrollar variedades de alto rendimiento, adaptadas a cada ambiente productivo.

Presente en los principales países productores de soja, trabaja para lograr el mayor rinde en cada hectárea y la mejor combinación de genética, tecnología y manejo aplicada a los últimos avances tecnológicos disponibles en soja y trigo.