Iguazú presente en Anato, uno de los eventos más importantes de América

"Seguir trayendo turistas a nuestro destino es un compromiso que asumimos con mucha responsabilidad y mucho trabajo" expresó Leo Lucas desde Bogotá para Continental en la 41° edición de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo-ANATO.

"Estar en estos mercados es clave para que el destino siga bien posicionado y continúe generando turismo hacia la Argentina y hacia Iguazú durante todo el año.



Cada acción de promoción es una oportunidad concreta para que lleguen más visitantes, haya más movimiento en la ciudad y más trabajo para nuestra gente" sostuvo Lucas entrevistado por Ricardom Seronero en Sentí Argentina en Continental.



El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, se encuentra en Bogotá para participar en la Vitrina Turística Anato 2026, la principal feria de turismo de Colombia que reúne a más de 52.000 profesionales y 1.500 expositores de 46 países.



El desembarco de Argentina en la feria resulta clave para potenciar el turismo receptivo, explorar nuevas oportunidades de negocio, fortalecer alianzas comerciales y seguir posicionando al país dentro del mercado latinoamericano como un destino internacional de primer nivel.



