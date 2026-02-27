Estudio científico: las mujeres humanas y los varones neandertales fueron la cruza predominante entre las dos especies

Los humanos modernos carecen de ADN neandertal en el cromosoma X. En cambio, neandertales tienen 62% más de ADN humano allí que en otros cromosomas. Esto se debe a que los varones neandertales se aparearon más con las mujeres humanas que las mujeres neandertales con los varones humanos.

27 de Febrero de 2026 12:42hs

Un estudio en Science explica los "desiertos neandertales" en el genoma humano por preferencias sexuales ancestrales. Estos vacíos de ADN neandertal abundan en el cromosoma X. El equipo de Sarah Tishkoff, de la Universidad de Pennsylvania, rechaza la idea de toxicidad genética.

Alexander Platt y Daniel Harris lideraron la investigación. Analizaron genomas neandertales de Altai, Chagyrskaya y Vindija. Usaron genomas africanos como control, ya que nunca contactaron neandertales.

Los resultados muestran un desequilibrio claro. Humanos modernos carecen de ADN neandertal en el cromosoma X. En cambio, neandertales tienen 62% más de ADN humano allí que en otros cromosomas.

Esta asimetría invierte el patrón esperado. Si la incompatibilidad biológica causara los desiertos, neandertales también los tendrían. Pero los datos indican lo contrario.

El sesgo sexual resuelve el enigma. Varones neandertales se aparearon más con mujeres humanas. Mujeres aportan dos cromosomas X; hombres, uno.

Así, el cromosoma X neandertal se diluyó en humanos a lo largo de generaciones. En neandertales, el X humano se integró y multiplicó por su menor población.

Modelos matemáticos validan esta hipótesis. Reproducen los patrones genéticos sin selección negativa. Las elecciones de apareamiento moldearon nuestro genoma junto a la supervivencia.