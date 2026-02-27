En Neuquén la ocupación creció 8 puntos y superó el millón y medio de pernoctes

La provincia registró un 70% de ocupación promedio, con una circulación de 130 mil turistas más que el verano pasado, equivalente a $268 mil millones de pesos en consumo. La ministra Leticia Esteves, sostuvo que “los resultados de esta temporada, con niveles de ocupación que superaron ampliamente los del verano anterior y más de un millón y medio de pernoctes, confirman que el turismo en Neuquén es una política de Estado que genera empleo y dinamiza las economías regionales”.

27 de Febrero de 2026 13:37hs

Por Ricardo Seronero

De acuerdo con el relevamiento realizado por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, los meses de enero y febrero cerraron con una ocupación promedio del 70% en toda la provincia, lo que representa un crecimiento de 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del verano de 2025.

Durante el bimestre se estimaron 1,5 millón de pernoctes, es decir, camas/noches vendidas, lo que significa un incremento del 10% respecto al mismo período del año pasado. En total, más de 418.740 turistas recorrieron la provincia, lo que implica 130.000 visitantes más que en el verano anterior.

En ese sentido, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves expresó que “los resultados de esta temporada, con niveles de ocupación que superaron ampliamente los del verano anterior y más de un millón y medio de pernoctes, confirman que el turismo en Neuquén es una política de Estado que genera empleo y dinamiza las economías regionales”.

“Este crecimiento es fruto de una planificación sostenida, de un ambicioso plan de obra pública y mejora de rutas que facilita la conectividad, y de una articulación permanente con el sector privado, protagonista clave en la experiencia turística. Cuando el Estado invierte, ordena y acompaña, y el privado apuesta e innova, la provincia crece”, agregó.

El impacto económico también mostró resultados positivos, con un consumo en servicios y prestaciones que superó los 268.133 millones de pesos en toda la provincia. El relevamiento abarcó 24 destinos y contempló 1.008 alojamientos habilitados, cifra que representa un 8% más que en la temporada anterior.

En cuanto al factor de ocupación por regiones, la Región del Alto Neuquén alcanzó el 63%; la Región del Pehuén, el 72%; la Región Confluencia, el 66%; y la Región de los Lagos del Sur registró el 79%, posicionándose como la de mayor ocupación promedio durante los dos primeros meses del año.

Específicamente, por destino, el factor de ocupación fue del 76% en San Martín de los Andes; 80% en Villa La Angostura y Villa Pehuenia-Moquehue; 69% en Aluminé; 95% en Villa Traful; 70% en Junín de los Andes; 54% en Caviahue; 65% en Copahue; 56% en Neuquén; 75% en Centenario; 41% en Zapala; 63% en Villa El Chocón; 76% entre Cutral Co y Plaza Huincul; 65% en Chos Malal; 45% en Andacollo; 62% en Huinganco y Las Ovejas; 77% en Varvarco; y 48% en el resto de la Región del Alto Neuquén.



