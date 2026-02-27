El juicio por la desaparición de Loan Peña comenzará el 7 de octubre: hay 17 acusados

Siete procesados enfrentan cargos por sustracción: Laudelina Peña, Antonio Benítez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel, Daniel Ramírez y Mónica Millapi. Declararán 161 testigos en audiencias presenciales los miércoles y jueves hasta diciembre de 2026.

27 de Febrero de 2026 11:55hs

La Justicia provincial fijó para el 7 de octubre el inicio del juicio oral contra 17 acusados por la sustracción y ocultamiento de Loan Peña. El niño de 5 años desapareció el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes. Declararán 161 testigos en audiencias presenciales los miércoles y jueves hasta diciembre de 2026.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes realizó la audiencia preliminar de modo virtual. Participaron fiscales como Carlos Schaefer y Tamara Ahimará Poucel, además de auxiliares y representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Los jueces otorgaron 15 días para adecuar pruebas y depurar testigos.

Las partes deben asegurar la comparecencia de testigos y acordar pruebas no controvertidas, como actas y allanamientos. Siete procesados enfrentan cargos por sustracción: Laudelina Peña, Antonio Benítez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel, Daniel Ramírez y Mónica Millapi. Otros diez están imputados por entorpecimiento de la investigación.

Loan vanished en el Paraje Algarrobal mientras iba a almorzar a casa de su abuela. Vestía remera negra con "Messi", pantalón negro y zapatillas verdes. En enero, la recompensa por datos sobre su paradero subió a 20 millones de pesos.