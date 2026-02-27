EE. UU. autorizó la salida de su personal 'no esencial' de Israel

Durante su reunión de este jueves en Ginebra, Washington y Teherán no lograron un acuerdo para desactivar el plan nuclear iraní.

27 de Febrero de 2026 11:10hs

Estados Unidos autorizó este viernes la salida de su personal gubernamental no esencial de Israel. La medida responde a riesgos de seguridad. La embajada recomendó a las personas abandonar el país mientras haya vuelos comerciales disponibles.

Durante su reunión de este jueves en Ginebra, Washington y Teherán no lograron un acuerdo para desactivar el plan nuclear iraní, que ya lleva medio siglo "a semanas" de tener armamento nuclear, según las periódicas denuncias de Estados Unidos y sus aliados.

EE.UU. despliega su mayor fuerza militar en décadas en Oriente Medio. Amenaza con atacar a Irán si las negociaciones no prosperan. Como parte de esta estrategia, el portaaviones USS Gerald R. Ford llegó este viernes a la costa norte de Israel, luego de un conato de motín en el que los marinos boicotearon masivamente el funcionamiento de los sanitarios de la nave, obligando a una escala de reparaciones en Chipre.

Trump ordenó bombardeos sobre Irán el año pasado, y aseguró que había destruido 'de forma definitiva' la capacidad de Irán de crear armamento nuclear. Ahora, repite amenazas de nuevas acciones si Teherán rechaza un acuerdo. El canciller iraní declaró este viernes que un entente requiere evitar errores de cálculo y exigencias excesivas.