Bruno Mars elige un monumento icónico de Buenos Aires para celebrar ”The Romantic”

La ciudad se convierte en sede de la celebración mundial del lanzamiento del nuevo disco de Bruno Mars. Hoy el Puente de la Mujer se transformará en una experiencia inmersiva única para todos los fans.

27 de Febrero de 2026 13:39hs

Por Ricardo Seronero



El artista número uno del mundo celebra su esperado cuarto álbum de estudio con una intervención sin precedentes en el emblemático Puente de la Mujer de Puerto Madero el hoy 27 de febrero.

Tras una década de espera desde su último proyecto solista, el fenómeno global Bruno Mars regresa oficialmente con su cuarto álbum de estudio, The Romantic. Para marcar este hito, la Ciudad de Buenos Aires ha sido seleccionada como una de las sedes principales de la celebración internacional: el próximo 27 de febrero, el Puente de la Mujer será intervenido con una experiencia inmersiva que une la música, el arte y el romance porteño.

Bajo la premisa de conectar con el espíritu romántico que define este nuevo álbum, este viernes desde las 19h el Puente de la Mujer en Puerto Madero se vestirá de gala para recibir a quienes quieran formar parte de esta jornada histórica de manera libre y gratuita . Entre las actividades de las que podrá participar el público se encontrará un karaoke con los mejores éxitos de Bruno, el tradicional ritual de los "candados del amor" en una versión personalizada bajo el universo de Mars, espacios exclusivos para fotografías, entre otras sorpresas, además de un despliegue visual nunca antes visto.

El lanzamiento de The Romantic llega en el momento más prolífico de la carrera de Mars. El primer sencillo del álbum, “I Just Might”, debutó en el número 1 del Billboard Hot 100, convirtiéndose en su décimo tema en alcanzar la cima y su primer debut directo en el puesto máximo. Este éxito se suma a un 2025 de dominio absoluto, donde su colaboración con Lady Gaga, “Die With A Smile ”, fue la canción más rápida en alcanzar mil millones de reproducciones en Spotify, mientras que “APT.” (con ROSÉ) se consagró como el sencillo global más vendido del año y obtuvo tres nominaciones a los GRAMMY® 2026.

Con más de 150 millones de oyentes mensuales , Mars es actualmente el artista #1 del mundo en Spotify. Su legado incluye hitos como ser el primer artista en obtener seis sencillos certificados Diamante por la RIAA, cifra que en 2026 ya asciende a siete, con “Just the Way You Are” posicionada como la canción más certificada de la historia (21 discos de Platino).

The Romantic estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 27 de febrero.

Detalles del evento:

- Fecha: Viernes 27 de febrero - 19 a 22h

- Lugar: Puente de la Mujer, Puerto Madero, CABA.

- Acceso: Libre y gratuito.



