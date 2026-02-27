ANATO 2026: Córdoba fortalece su proyección internacional con un acuerdo estratégico junto a Avianca

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó la relevancia estratégica del acuerdo: “La conectividad aérea es una condición indispensable para crecer en el mercado internacional. Hoy Córdoba tiene un puente directo con Bogotá que nos permite no solo captar al turista colombiano, sino integrarnos a una red de conexiones estratégicas para toda la región. Este acuerdo representa un paso clave para consolidar nuestra proyección global y fortalecer el desarrollo turístico de la provincia”.

27 de Febrero de 2026 13:24hs

Por Ricardo Seronero

En el marco de la 41° edición de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (ANATO), la Agencia Córdoba Turismo y Avianca firmaron un acuerdo de promoción conjunta destinado a potenciar el posicionamiento internacional de Córdoba como destino turístico estratégico en la región.



Se trata de la primera vez que la aerolínea suscribe un convenio de estas características con la provincia, consolidando una alianza que capitaliza la conectividad aérea directa entre Córdoba y Bogotá y proyecta al destino hacia nuevos mercados prioritarios.

El acuerdo contempla el desarrollo de acciones coordinadas de promoción internacional, con foco en Colombia, Estados Unidos y España, mercados con alto potencial de crecimiento que podrán ser abordados gracias a la red global de Avianca. Actualmente, la compañía opera cerca de 50 frecuencias semanales que conectan Argentina con 80 destinos en 25 países de América y Europa. De ese total, siete frecuencias semanales enlazan de manera directa Córdoba con Bogotá, integrando a la provincia a una red aérea internacional de gran alcance.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó la relevancia estratégica del acuerdo: “La conectividad aérea es una condición indispensable para crecer en el mercado internacional. Hoy Córdoba tiene un puente directo con Bogotá que nos permite no solo captar al turista colombiano, sino integrarnos a una red de conexiones estratégicas para toda la región. Este acuerdo representa un paso clave para consolidar nuestra proyección global y fortalecer el desarrollo turístico de la provincia”.

Por su parte, David Alemán, director de ventas de Avianca para Suramérica y Colombia, subrayó el impacto positivo de la ruta y la nueva etapa que se abre con este convenio: “Estamos muy contentos de oficializar hoy este acuerdo de cooperación para la promoción de Córdoba. Desde nuestra llegada con la ruta directa a Bogotá en junio pasado, hemos visto un importante interés de volar desde y hacia Córdoba, y solo en 2025 transportamos más de 25.000 pasajeros en esta ruta.

Este nuevo paso continúa aunando esfuerzos para que esta conexión sea un éxito y aporte a la promoción de Córdoba como destino sin igual”.

En 2025, Avianca transportó más de 690.000 pasajeros desde y hacia Argentina, lo que representó un crecimiento del 49% interanual, operando más de 4.100 vuelos (+62%). Estos indicadores reflejan el dinamismo del mercado y el potencial que representa la conectividad aérea para el desarrollo turístico.

La articulación presentada en ANATO 2026 se enmarca en la estrategia de internacionalización que impulsa la Agencia Córdoba Turismo, orientada a posicionar la diversidad de la oferta provincial —naturaleza, cultura, gastronomía, turismo de reuniones y grandes eventos— en mercados emisores clave.

Con esta alianza, Córdoba refuerza su presencia en uno de los principales encuentros turísticos de América Latina y consolida su estrategia de expansión internacional, apostando a la conectividad aérea como motor de desarrollo, generación de empleo y crecimiento económico para toda la provincia.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590