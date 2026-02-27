AgroActiva 2026 edición Banco Nación se lanzó en Buenos Aires con respaldo récord del sector y la prensa del agro

Autoridades, entidades, empresas y embajadas acompañaron un lanzamiento de alta convocatoria. La muestra será del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, bajo el lema “Una muestra de lo que somos”.

Con una fuerte convocatoria de prensa, embajadas, entidades y empresas, la presentación en la Casa de Santa Fe en CABA confirmó el respaldo institucional y federal a la mayor exposición agroindustrial del país.

La muestra será del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, bajo el lema “Una muestra de lo que somos”.

Buenos Aires, 25 de febrero de 2026 – El lanzamiento de AgroActiva 2026 en la Casa de la Provincia de Santa Fe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue un verdadero éxito de convocatoria y respaldo institucional, con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, representantes de entidades del agro, empresas, embajadas y una numerosa prensa especializada que acompañó la presentación de la muestra agroindustrial a campo abierto más convocante del país.

En ese marco, se destacó el enorme acompañamiento de la prensa agropecuaria y agroindustrial, con medios especializados de todo el país que participaron activamente del evento, realizaron coberturas en vivo, entrevistas y consultas a autoridades y voceros, reafirmando el interés y la relevancia federal de AgroActiva como punto de encuentro del sector.

Encabezado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el acto confirmó el lugar estratégico que ocupa AgroActiva como vidriera del potencial productivo argentino y como espacio donde se expresan en acción el campo, la industria, la innovación y el trabajo. La edición 2026 se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, bajo el lema “Una muestra de lo que somos”, una consigna que reivindica la identidad del agro argentino y homenajea a su comunidad.

“La salida de Argentina es con el campo y la industria”

Durante su mensaje, Pullaro destacó que AgroActiva “es la muestra más importante de América Latina” y subrayó que Santa Fe volverá a demostrar que “la salida de nuestro país es con el campo y la industria: produciendo más, comercializando mejor e invirtiendo en infraestructura productiva”. En ese marco, remarcó el perfil del público que moviliza la exposición: productores y empresas que buscan herramientas concretas para invertir, incorporar tecnología y ganar competitividad, con la innovación como eje.

A su turno, la diputada nacional Gisela Scaglia resaltó que en AgroActiva “se cruzan generaciones” de mujeres y hombres de campo que llegan con la expectativa de mejorar sus inversiones, sumar tecnología y producir mejor, y valoró la muestra como un espacio donde Santa Fe se integra con otras provincias para exhibir su potencia productiva.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que “el futuro que queremos construir está anclado en la producción”, y destacó que AgroActiva se despliega en un predio que expresa la identidad santafesina. También remarcó que la Provincia contará con un pasillo central integrado por siete lotes en los que más de 150 empresas exhibirán su producción, fruto del trabajo conjunto entre el sector público y privado.

“La casa del campo argentino” y una señal contundente: 90% de ocupación a más de 3 meses

La directora general de AgroActiva, Rosana Nardi, brindó uno de los discursos más emotivos y contundentes del lanzamiento, al definir a la exposición como “la casa del campo argentino”, el lugar donde se construyen pertenencia e identidad: “Uno puede viajar, visitar otros lugares, otras ciudades. Pero siempre sabe dónde está su casa. Y no hay nada más lindo… ni más fuerte… que volver a casa”.

Con una mirada que unió emoción e impacto económico, Nardi afirmó que AgroActiva es, en su sentido más profundo, “una muestra de lo que somos”: campo, comunidad productiva, innovación, conocimiento, negocios, tecnología, servicios, trabajo y tradición. Y dejó un dato clave que marca tendencia y crecimiento: a más de tres meses del inicio, la edición 2026 ya alcanzó el 90% de ocupación, lo que obligó a ampliar el predio e incorporar un nuevo pabellón de stands internos, tras completarse en enero los tres pabellones existentes.

“Voy a decir una palabra que no suele aparecer en discursos económicos: felicidad. Lo que se vive en nuestra casa es felicidad productiva: identidad transformada en inversión, emoción con impacto económico”, expresó Nardi, al invitar al sector y al público a vivir del 3 al 6 de junio “el pulso de un país que produce” en Armstrong, Santa Fe.

Autoridades y representaciones presentes

Acompañaron el lanzamiento, además, el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi, junto a autoridades nacionales, provinciales y del ecosistema productivo: Sergio Iraeta (secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación), Sergio Busso (ministro de Bioagroindustria de Córdoba), Nicolás Bronzovich (presidente del INTA), Lucas Magnano (presidente de CRA), Ignacio Lamothe (secretario general del CFI), Pablo Verdecchia (senador por Belgrano), Pablo Botolato (presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario), y representantes municipales como Horacio Compagnucci (Municipalidad de Las Parejas), además de autoridades diplomáticas, representantes de embajadas y consulados, entidades, empresarios y expositores.

La fuerte presencia internacional —con embajadores y delegaciones— y el acompañamiento masivo de la prensa agropecuaria consolidaron el lanzamiento como una señal clara: AgroActiva 2026 ya está en marcha con un respaldo amplio y transversal.



