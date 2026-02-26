Todos los vertebrados descendemos de un cíclope de hace 600 millones de años

Ese ojo primigenio evolucionó hace casi 600 millones de años en una criatura similar a un gusano. Hoy, sus restos persisten en la glándula pineal de nuestro cerebro.

26 de Febrero de 2026 11:02hs

Todos los vertebrados compartimos un ancestro remoto con un solo ojo en la parte superior de la cabeza. Investigadores de las universidades de Lund y Sussex lo han confirmado ahora. Ese ojo medio primitivo evolucionó hace casi 600 millones de años en una criatura similar a un gusano. Hoy, sus restos persisten en la glándula pineal de nuestro cerebro.

Esta criatura vivía de forma sedentaria y filtraba plancton del agua marina. Antes poseía dos ojos, pero los perdió con el tiempo. Su estilo de vida tranquilo eliminó esa necesidad. Sin embargo, conservó células fotosensibles en el centro de la cabeza. Estas se convirtieron en un ojo mediano simple que detectaba día y noche, además de orientaciones arriba y abajo.

Millones de años después, el ancestro retomó una vida activa nadando. Entonces surgió la demanda de ojos pareados. El ojo mediano proporcionó las bases para desarrollarlos. Así, los ojos de los vertebrados se originaron en el cerebro, a diferencia de los de insectos y calamares, que provienen de la piel lateral.

Los científicos analizaron células fotosensibles en todos los grupos animales, junto con su fisiología y posición corporal. De este modo, explican por qué los ojos vertebrados son un modelo evolutivo único y moderno. Además, revelan el origen de los circuitos neuronales que procesan imágenes en nuestra retina.

La glándula pineal, remanente de ese ojo ancestral, produce melatonina y regula el ritmo circadiano según la luz. Dan-E. Nilsson, profesor emérito de biología sensorial en Lund, destaca la sorpresa de estos hallazgos. "Revolucionan nuestra comprensión de la evolución del ojo y el cerebro", afirma. El estudio aparece en Current Biology.