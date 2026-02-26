Suspenden las exportaciones avícolas tras el brote de Influenza y Chile refuerza su alerta sanitaria

Tras la confirmación del foco de influenza aviar por el SENASA en Argentina, se suspendieron envíos al exterior y se reforzaron controles sanitarios. Chile elevó su nivel de alerta y mantuvo cerradas las importaciones mientras se monitorea la evolución del brote.

26 de Febrero de 2026 12:26hs

La confirmación de un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en un establecimiento comercial de Ranchos, provincia de Buenos Aires, activó protocolos sanitarios y provocó la suspensión temporal de exportaciones avícolas, en línea con las exigencias de los mercados internacionales que requieren estatus de país libre de la enfermedad. El diagnóstico fue confirmado por el SENASA, que dispuso medidas de contención, vigilancia epidemiológica y saneamiento del establecimiento afectado.

Impacto sanitario y comercial

El brote generó un nuevo freno en el comercio exterior del sector, ya que los envíos quedan restringidos hasta que se cumplan los plazos sanitarios y no se registren nuevos focos. Mientras tanto, la producción destinada al consumo interno continúa con normalidad, dado que la enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni huevos.

La detección del virus reaviva la preocupación en la cadena avícola por el impacto económico y por el tiempo que demandará recuperar el estatus sanitario internacional de Argentina.

Reacción regional y alerta en Chile

Tras la confirmación del caso, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile elevó el nivel de alerta zoosanitaria y reforzó la vigilancia en todo su territorio con el objetivo de proteger su condición sanitaria.

El organismo recordó que las importaciones de productos avícolas argentinos permanecen suspendidas desde agosto del año pasado y que el proceso de reapertura del mercado, que se llevaba adelante en coordinación con el SENASA, quedó nuevamente en pausa hasta que Argentina recupere su condición de país libre de la enfermedad.

Asimismo, las autoridades sanitarias chilenas instaron a los productores a extremar las medidas de bioseguridad y reportar de inmediato cualquier signo clínico o aumento inusual de mortalidad, subrayando que la detección temprana es clave para evitar la propagación del virus. Chile mantiene su estatus libre de influenza aviar desde 2023.



Vigilancia en la región

En paralelo, en Uruguay, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declaró la emergencia sanitaria en todo el país tras la detección del virus en un ave silvestre, lo que llevó a reforzar las acciones de monitoreo y prevención.

El escenario regional muestra así un refuerzo generalizado de controles sanitarios, mientras el sector avícola sigue de cerca la evolución del brote y los tiempos necesarios para la normalización del comercio exterior.

Fuente: Revista Chacra