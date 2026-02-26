Son 54 los muertos por las inundaciones en Minas Gerais, y buscan a 14 desaparecidos

Las lluvias provocaron derrumbes, inundaciones y daños en infraestructuras, y cuatro mil personas debieron abandonar sus hogares desde el lunes.

Rescatistas y vecinos reanudaron este jueves la búsqueda de 14 desaparecidos en el sureste de Brasil, temiendo la nueva lluvia. Las inundaciones y deslizamientos en Minas Gerais ya causaron 54 muertos. Las labores continúan en medio de evacuaciones adicionales. Bomberos y fuerzas de seguridad actúan contra crecidas persistentes.

El temporal azotó el lunes los municipios de Juiz de Fora y Ubá, en la región serrana de Zona da Mata. Juiz de Fora registra 47 fallecidos y 13 desaparecidos entre sus 500.000 habitantes. Ubá, localidad cita a unos cien kilómetros, suma el resto de víctimas. Las lluvias provocaron derrumbes, inundaciones y daños en infraestructuras.

Alrededor de 4.000 personas abandonaron sus hogares en ambas ciudades desde el lunes. Ahora se alojan en refugios temporales o con familiares. Las precipitaciones del miércoles anegaron calles y generaron más deslizamientos. Luiz Otávio Souza, promotor de ventas de 35 años, evacuó su casa por un barranco colapsado y busca a su sobrino desaparecido.

Las lluvias continuarán hasta el fin de semana en esta tragedia sin precedentes. Brasil acumula desastres climáticos graves en años recientes. En 2024, inundaciones en el sur dejaron más de 200 muertos y dos millones de afectados. Científicos vinculan estos eventos al calentamiento global.