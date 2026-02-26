Semillas para tres cultivos estrellas: una propuesta integral para celebrar más de 30 años de trayectoria

Del 10 al 13 de marzo en San Nicolás, una compañía líder despliega su juego en la muestra más importante del agro. Bajo una narrativa que une los hitos de su historia con la mística nacional, presentará la evolución de sus cultivos insignia —sorgo, girasol y maíz— junto a su servicio a campo, colza y gastronomía. Una experiencia que integra tecnología de punta y pasión para demostrar por qué, tras tres décadas en el país, siguen liderando la tabla.

27 de Febrero de 2026 10:35hs

En un año especial para la mística argentina, Advanta Semillas llega a Expoagro con una propuesta que va más allá de la analogía futbolera: busca poner en valor una historia de hitos y liderazgo tecnológico. El concepto de las "Tres Estrellas" no es azaroso, sino que narra la evolución de la compañía en el país:

La Primera Estrella (Sorgo): Simboliza el liderazgo indiscutido de la firma, cimentado en tecnología y trayectoria histórica.

La Segunda Estrella (Girasol): Representa la era de la conquista del mercado de aceite, sanidad y estabilidad.

La Tercera Estrella (Maíz): Marca el presente y el futuro, sumando potencia a la rotación en el "año del maíz".

Tecnología en la cancha: Sorgo, Girasol y Maíz

Más allá de la mística, la gran novedad es la integración de la paleta de soluciones.

En Sorgo, el cultivo capitán, Advanta exhibirá la tecnología de punta que lleva al lote, igax ™, potencia de la combinación de sus tecnologías igrowth® y aphix ®, ahora disponible también con un nuevo lanzamiento en doble propósito, claves para planteos mixtos.

En Girasol, la "figura" del equipo, se destacará la estabilidad del portafolio con materiales estrella como el ADV 5420 CLP, ADV 5310 CL y ADV 5407 CL, híbridos que han demostrado una performance superior en las zonas sembradas.

Para el Maíz, el "jugador de toda la cancha", la propuesta es contundente: Advanta completa su portafolio para todas las regiones y se posiciona como el único semillero con todas las tecnologías disponibles en el mercado.

Nuevos jugadores y servicios: Colza, Caradvana y Club Advanta

La estrategia se completa con novedades en Colza, un cultivo con una demanda prometedora a futuro, respaldado por la presencia de la Red de Elementales en todo el país.

Asimismo, se refuerza el posicionamiento de Caradvana, el servicio técnico orientado a la gestión y nutrición animal que actúa como el "DT" estratégico del sistema.

En cuanto al relacionamiento, se presentará el "Club Advanta". En su primer año, este programa de beneficios estará enfocado especialmente en los productores girasoleros que eligieron la marca en esta campaña récord, ofreciendo premios exclusivos y condiciones comerciales diferenciales para la próxima siembra.

La experiencia en el stand se coronará con el espacio gastronómico "Del Sorgo a la Mesa", que por tercer año consecutivo invitará a compartir y disfrutar, reafirmando que Advanta no sólo ofrece semillas, sino una experiencia productiva integral de más de 30 años junto al campo argentino.