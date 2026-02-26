Sebastián Halperín: "Incluso entre los votantes de Milei te dicen que la plata les alcanza cada vez menos"

"En buena medida, el capital del Gobierno tiene que ver más con expectativas futuras que con un beneficio en el presente", consignó el analista de opinión pública. De cara a la segunda mitad del mandato de Milei, "se reproduce la grieta. Entre los propios votantes de Milei en el balotaje, sólo el 13% habla de la reforma laboral. Uno de cada dos votantes de Massa es completamente escéptico de cara al futuro", consignó Sebastián Halperín, analista de opinión pública.

26 de Febrero de 2026 09:01hs

