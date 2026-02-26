San José lanza el II Foro de Termalismo y Enoturismo y abre convocatoria a proyectos innovadores

Los días 7 y 8 de mayo, la ciudad de San José en la provincia de Entre Ríos, será sede del II Foro de Termalismo y Enoturismo, bajo el lema “Innovación y Futuro”, consolidándose como uno de los espacios estratégicos más relevantes para el debate y la proyección del turismo termal y del vino.

El encuentro reunirá a referentes del sector público y privado, profesionales con poder de decisión, empresas líderes y especialistas nacionales e internacionales que analizarán los desafíos actuales de los destinos turísticos en un contexto de transformación global.

Entre los ejes centrales se abordarán temáticas como Inteligencia Artificial aplicada al turismo, conectividad, planificación e infraestructura, sostenibilidad, cooperación regional y consolidación de clusters productivo–turísticos, con una mirada puesta en la competitividad y el desarrollo territorial.

Tras una primera edición que convocó a casi 200 participantes y 30 expertos de 4 países, el foro posicionó a San José como un espacio de referencia en innovación turística. En esta segunda edición, el objetivo es profundizar esa línea de trabajo, fortaleciendo el intercambio de experiencias y la construcción de una agenda estratégica común.

Como novedad, se abrirá un período de postulaciones para proyectos innovadores y líderes que estén trabajando en propuestas transformadoras para el futuro del turismo. La convocatoria estará destinada a emprendedores, profesionales, instituciones y equipos que impulsen iniciativas vinculadas al termalismo, el enoturismo y el desarrollo sostenible de destinos.

El foco del encuentro estará puesto en un modelo de crecimiento que priorice el valor integral del turismo, la regeneración de los destinos, la gestión profesional de los flujos turísticos y la mejora en la percepción social de la actividad, entendiendo al turismo como un motor de desarrollo que debe distribuir sus beneficios de manera equitativa en el territorio.

Con una agenda enfocada en la disrupción tecnológica, la cooperación regional y la generación de proyectos estratégicos, el II Foro de Termalismo y Enoturismo busca reafirmar un horizonte común: gestionar el turismo con innovación, profesionalismo y visión de futuro, consolidándose como un motor de identidad, competitividad y bienestar para las comunidades locales.

Las bases y condiciones podrán consultarse en el sitio oficial: https://sanjose.tur.ar/foro/

