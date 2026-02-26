Policías federales agredieron salvajemente a un camarógrafo en torno al Congreso

"Varios activistas de Greenpeace se saltaron las rejas del Congreso. Estuvieron una hora hasta que la Policía los detuvo. En el momento que los van a trasladar, nos piden que nos corramos, era una vereda muy estrecha y ahí se complicó todo un poco, había que correr trípodes y cables. La agresión fue enfrente, en un estacionamiento. No es verdad lo que dijo Patricia Bullrich de que intentamos saltar la cerca", relató Agustina Binotti, cronista, compañera del camarógrafo agredido.

26 de Febrero de 2026 12:35hs

