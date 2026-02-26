Encontraron el cuerpo del empresario que había desaparecido en el río Paraná

Los indicios apuntan a un suicidio por asfixia por inmersión. Marcelo Boschi, empresario de 55 años de Reconquista, era buscado desde hacía dos días, luego de que su embarcación apareciera a la deriva.

26 de Febrero de 2026 12:58hs

El cuerpo de Marcelo Boschi, empresario de 55 años de Reconquista, Santa Fe, apareció este jueves en aguas del riacho San Jerónimo, tras dos días de intensa búsqueda en el río Paraná. Los indicios apuntan a un suicidio por asfixia por inmersión. La familia evalúa solicitar una autopsia para confirmar el informe médico policial. El fiscal Nicolás Maglier autorizó la entrega del cadáver para su inhumación.

Boschi salió solo el martes al amanecer desde la guardería Amarras en su lancha Tracker de 6,40 metros. Llevaba mate en mano y dijo dirigirse a Goya, Corrientes. Las cámaras captaron su partida antes de las 6. Poco después, testigos lo vieron en el riacho El Correntoso. Su embarcación apareció a la deriva, sin ocupantes, a 12 kilómetros del puerto y cerca del arroyo Los Amores.

El salvavidas azul que siempre usaba estaba dentro de la lancha. Además, el cuerpo tenía una eslinga y una bolsa vacía, presumiblemente con un peso que faltaba. Prefectura y amigos descartaron una caída accidental, ya que Boschi navegaba con chaleco y dispositivo hombre al agua. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de suicidio.

Boschi era propietario de la fábrica de muebles "De buena madera" y participaba en la Sociedad Rural y el Rotary Club de Reconquista. Padre de tres hijos de 15, 13 y 11 años, estaba separado. Su desaparición ocurrió el día en que debía comparecer a una audiencia judicial, aunque no se detalló su naturaleza.