El gendarme argentino detenido en Venezuela habló con su esposa

María Alexandra Gómez resaltó que Nahuel Gallo le dijo que estaba "fuerte de ánimo", pero denunció que su marido permanece incomunicado en El Rodeo 1. El gendarme inició una huelga de hambre, luego de no ser incluido en la 'amnistía' aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela.

26 de Febrero de 2026 12:02hs

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, celebró un contacto con su marido tras 445 días de aislamiento en una cárcel venezolana. "Me volvió el alma al cuerpo", escribió en redes sociales. Gallo le pidió que siguiera fuerte porque la necesitaba junto a su familia. Gómez exige su libertad inmediata para que regrese con los suyos.

Sin embargo, la mujer mostró frustración por las promesas vacías. "Estoy en un momento de cero tolerancia con quienes dicen que estamos cerca y trabajando", publicó poco antes. Denunció que Gallo permanece incomunicado en El Rodeo 1, un centro que califica de tortura. Exigió esfuerzos incansables para acceder a él.

El domingo pasado, Gallo inició una huelga de hambre con otros detenidos en la prisión de las afueras de Caracas. Quedaron excluidos de la reciente Ley de Amnistía del régimen venezolano. Gómez describió su situación como crítica e inhumana. Responsabilizó a las autoridades del penal por cualquier daño que sufra.

Además, apuntó directamente a la presidenta Delcy Rodríguez y al titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Les reclamó la liberación urgente de Gallo, detenido el 8 de diciembre de 2024 al intentar ingresar a Venezuela por la frontera con Colombia. Cuestionó el silencio de la comunidad internacional y denunció más de 400 días de desaparición forzada.