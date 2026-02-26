El Festival Pampa se realizará el 21 y 22 de marzo en la Sociedad Rural de Junín

Es un evento único del noroeste bonaerense que fusiona: puestos gastronómicos; clases de cocina a cargo de reconocidos chefs y pasteleros de nivel nacional y local; shows musicales en vivo; exposición de productores de alimentos; un mercado emprendedor; actividades culturales y recreativas para todas las edades; y mucho más. El Intendente Juan Fiorini, dijo que "es muy importante estar una vez más presentando este festival que ya viene creciendo año tras año y ha ocupado y ocupa un lugar muy importante en la agenda de actividades de nuestra ciudad". Daniel Prieto, presidente de FEHGRA, aseguró que "es un honor y es nuestra obligación acompañar este festival y presentar el Festival Pampa".

Por Ricardo Seronero

La Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín (CEHG), la Sociedad Rural de Junín (SRJ) y el Gobierno de Junín, presentaron la cuarta edición del Festival Pampa en la sede de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), en Capital Federal.

Participaron del encuentro: Daniel Prieto, presidente de FEHGRA; Juan Fiorini, intendente de Junín; Eduardo Albarello, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Junín; Yael Bonzanini, presidenta de la CEHG de Junín; Celeste Rada, junto a la vicepresidenta; Florencia Bovio, la secretaría administrativa; Andrea Rivero, la tesorera; Carolina Lovage, responsable de Prensa y Juan José Japez, cocinero profesional y director del Instituto Gastronómico Internacional (IGI) filial Junín.

Daniel Prieto, presidente de FEHGRA, fue el encargado de abrir la presentación, dándole la bienvenida a los presentes y aseguró que "es un honor y es nuestra obligación acompañar este festival y presentar el Festival Pampa".

En referencia, Yael Bonzanini, presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de Junín, informó que "el festival se va a realizar los días 21 y 22 de marzo en el predio de la Sociedad Rural. El horario, para que más o menos tengan en cuenta, va a ser de las 12 del mediodía hasta la 1 de la madrugada, o hasta cuando se quieran ir. Tenemos gastronomía, la gran gastronomía de Junín y por eso nuestro principal objetivo es mostrarsela al todo el país y, además, que quienes nos visiten aprovechen el fin de semana largo para conocer nuestra hermosa ciudad".

Respecto de las propuestas, Bonzanini destacó: "Va a haber música, clases de cocina a cargo de grandes chefs, vamos a tener un torneo y además, habrá juegos infantiles, música, productores locales, emprendedores, talleres de cerámica, de meditación, de numerología. En definitiva, un montón de propuestas buenísimas, por eso, los esperamos a todos. La verdad es que el año pasado tuvimos una edición hermosa, llena de gente, esperamos este año redoblar la apuesta ya que estamos trabajando muy fuerte para que así sea".



En tanto, el Intendente Juan Fiorini, en su discurso, agradeció a la Cámara Hotelera Gastronómica y a la Sociedad Rural "por el trabajo articulado". "A los profesionales gastronómicos, gracias también. Para nosotros es muy importante estar una vez más presentando este festival que ya viene creciendo año tras año y ha ocupado y ocupa un lugar muy importante en la agenda de actividades de nuestra ciudad".

"Es el festival más importante gastronómico que tenemos en Junín, que se hace en la sociedad rural y en una ubicación estratégica. Nosotros estamos muy cerquitas de acá de Capital, pero también muchas personas de la región aprovechan este festival para conocernos, algo muy importante también porque nos permite mostrar otros lugares, como la Laguna de Gómez", agregó.

En otro orden, el intendente de Junín afirmó que "este año tenemos una temporada turística muy importante, volvió el agua a nuestra laguna, volvió la pesca también, así que queremos mostrarla y potenciar mucho más, visibilizar lo que está pasando ahí y este festival, que ya de por sí lleva muchísima gente durante las dos jornadas, que tiene una especialización en gastronomía, obviamente nos permite mostrar este rubro, además de las propuestas musicales. Este festival también representa una oportunidad para muchos locales de Junín, para mostrar lo que hacen, para los gastronómicos obviamente, pero también para los hoteles y para otras actividades comerciales y culturales".

"Este festival, como tantos otros eventos, muestra la fuerza que podemos tener articulando al sector público con el privado, con las instituciones de la ciudad, si nos unimos, podemos potenciar a toda nuestra localidad. Por eso, y para terminar, están todos más que invitados a visitarnos el 21 y 22 de marzo", concluyó.



Por último, Hernán Guibelalde, titular de la Sociedad Rural de Junín, expresó: "Quiero agradecerles a todos por esta convocatoria, por la organización que están haciendo desde la Cámara, que si bien es en conjunto, los especialistas y los que conocen del tema son ellos, nosotros obviamente que nos sumamos, acompañamos en este trabajo articulado entre instituciones. Se preguntarán qué hace la Sociedad Rural de Junín organizando un festival gastronómico, pero el origen del festival, cuando se pensó, entre las dos instituciones, más allá de mostrar todo el potencial de entretenimiento y gastronómico de la región y de Junín, también es mostrar lo que producimos en el sector agropecuario, tranqueras para adentro y tranqueras para afuera".

Para finalizar, el dirigente agropecuario sostuvo que "el resultado del trabajo en común, entre los productores y los gastronómicos es el resultado de la comida que se va a ver en este festival, que es la comida de nuestra zona, la comida de la región. Queremos seguir trabajando en conjunto, entre instituciones y el Municipio, para una ciudad que es muy pujante y que tiene un montón de propuestas y entretenimientos".

Más del Festival Pampa

El encuentro, cuyo objetivo es dinamizar la economía, consolidando el sector gastronómico y el turístico de la región, tendrá lugar el sábado 21 de marzo (de 13 a 24 horas) y el domingo 22 de marzo (de 12 a 24 horas), en la Sociedad Rural de Junín, ubicada en Ruta 7 y Camino al Balneario.

Como novedad, el Festival Pampa 2026 contará con un gran Torneo de Chefs, que se desarrollará el sábado 21 de marzo.



Se trata de una ronda clasificatoria del Torneo Federal de Chefs de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA). Es decir, que el equipo ganador representará a Junín y la zona en la gran Final Nacional, donde chefs de todo el país van a cocinar en vivo, con el fin de subir al podio y convertirse en los mejores cocineros de Argentina.

Algunas de las figuras gastronómicas que estarán presentes este año:



• Alejandra Temporini, reconocida cocinera profesional argentina, especialista en gastronomía sin trigo, avena, cebada y centeno (TACC). Es considerada una de las referentes más importantes del país en el ámbito de la cocina para celíacos.



• Isabel Vermal, destacada pastelera argentina y diseñadora industrial, conocida principalmente por su participación como chef en el canal de televisión El Gourmet y por su enfoque detallista y estético en la cocina dulce. Su perfil combina la precisión técnica con la creatividad visual, lo que la convirtió en una referente de la pastelería de diseño en Latinoamérica.



• Ximena Saénz, una de las cocineras y diseñadoras más reconocidas del país. Fue co-conductora durante 12 años del programa "Cocineros Argentinos" de la TV Pública. Su estilo se caracteriza por ser accesible, priorizar los ingredientes locales y combinar la técnica profesional con el amor por la cocina hogareña.



• Juan José Japez, cocinero profesional oriundo de la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires. Es una figura destacada en el ámbito gastronómico local y regional por su trayectoria como chef y asesor de restaurantes. Además, es el director del Instituto Gastronómico Internacional (IGI) filial Junín, una de las redes de capacitación gastronómica más grandes de Latinoamérica. En Junín, funciona como una escuela especializada en la formación de profesionales y aficionados a la cocina.



• Sebastián Montenegro, chef profesional y docente gastronómico de la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires.

Dentro del ámbito culinario de su ciudad, se destaca principalmente por su rol educativo y su trayectoria en instituciones de formación.

Por otro lado, los músicos y grupos que cautivarán con su arte serán, entre otros: Koino Yocan, “A nadie le importa”, “Sin Etiquetas”, “Los del Nogal Folklore”, “Las Liebres”.



