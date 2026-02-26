Detuvieron al padre de dos líderes de la Banda del Millón

El arresto ocurrió en la villa La Cava, en Beccar. Los agentes rastrearon un Ford Focus gris ligado a un asalto en Martínez, el 29 de noviembre pasado, que circulaba sin patente.

26 de Febrero de 2026 09:36hs

La Policía bonaerense detuvo este miércoles a Hugo David Castillo, padre de dos líderes de la Banda del Millón. Esta organización delinquió en la zona norte de la provincia de Buenos Aires con múltiples crímenes. El hombre de 47 años cayó en un operativo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro.

El arresto ocurrió en la villa La Cava, en Beccar. Los agentes rastrearon un Ford Focus gris ligado a un asalto en Martínez, el 29 de noviembre pasado. Ese vehículo circulaba sin patente y sirvió para forzar la entrada a una casa en Entre Ríos al 1700.

Pericias en cámaras públicas y privadas reconstruyeron el robo. Los delincuentes accedieron al vestidor, abrieron la caja fuerte y se llevaron dinero en dólares y pesos. La víctima no estaba presente en ese momento.

Los detectives vigilaban el auto en La Cava, un centro operativo de la banda. Castillo abrió la puerta del vehículo y trató de resistirse, pero los efectivos lo redujeron. Fuentes judiciales lo señalan como figura clave en la estructura criminal.