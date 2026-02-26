Controladores aéreos realizan paros escalonados desde este jueves hasta el lunes

El gremio reclama un incremento salarial, ante la falta de respuesta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). El conflicto persiste porque la empresa no resolvió los planteos tras la conciliación obligatoria.

26 de Febrero de 2026 09:25hs

Los controladores aéreos inician este jueves paros escalonados que durarán hasta el lunes próximo. Estas medidas de fuerza afectan despegues de vuelos nacionales e internacionales en todos los aeropuertos del país. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) las notificó con antelación.

El gremio reclama un incremento salarial, ante la falta de respuesta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). El conflicto persiste porque la empresa no resolvió los planteos tras la conciliación obligatoria. ATEPSA agotó todas las instancias de diálogo y presentó un cronograma de acciones sindicales legítimas.

Los paros limitan autorizaciones de despegues, planes de vuelo y movimientos de aeronaves en tierra. No se recibirán ni transmitirán planes de vuelo, pero quedan exceptuadas las emergencias, operaciones sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento.

El cronograma detalla los horarios: hoy de 15 a 18 para toda la aviación; el viernes 27 de 19 a 22 para toda la aviación; el sábado 28 de 13 a 16 para aviación general y no regular; el domingo 1° de marzo de 9 a 12 para vuelos comerciales nacionales; y el lunes 2 de 5 a 8 para todos los tipos, salvo excepciones.