Controladores aéreos levantaron las medidas de fuerza del jueves y viernes, ante nuevas negociaciones

"El paro estaba confirmado hasta hace un ratito. Nos convocaron para una audiencia de un momento para el otro. Apareció un nuevo interlocutor, con el cual aparecieron algunos de los reclamos. Por eso, hemos decidido posponer las medidas de fuerza de hoy y mañana. Sábado a lunes quedan (ad referendum) de cómo avancen las negociaciones", informó Julián Gaday, vocero de ATEPSA. "En noviembre hicimos medidas de fuerza que sólo afectaron a vuelos de carga. ¿Sabés cuántos llamados recibimos? Cero. Del otro lado está la patronal, que si no afectamos pasajeros les chupa un huevo", graficó.

26 de Febrero de 2026 13:42hs

Escuchar