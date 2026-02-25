Scioli recibió al ministro de Turismo de Israel, Haim Katz

El funcionario nacional destacó la “fuerte relación entre Estados” y afirmó que “el turismo es prioridad en la agenda del presidente Javier Milei por ser un sector estratégico en el mundo con un gran impacto”. Sobre Argentina aseveró su “reinserción en el mundo como un país seguro que atrae turistas e inversiones”.

25 de Febrero de 2026 09:56hs

Por Ricardo Seronero



El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, mantuvo una reunión bilateral con el ministro de Turismo de Israel, Haim Katz; y con el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela. Este encuentro se enmarca en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos Estados en materia turística.

Argentina recibió durante 2025 un total de 33.898 turistas israelíes. En el ranking de llegadas de turistas del 1 de enero al 14 de febrero de 2026, Israel figura en el top 5 de los que más crecieron con un 21,4 por ciento de aumento interanual. Solamente durante enero de este año arribaron al país más de 7.500 turistas residentes de Israel, lo que implica un incremento del 12,7 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado.

Este aumento se enmarca en el vínculo del presidente Milei con el Estado de Israel y en la política de Cielos Abiertos. Asimismo, durante su viaje oficial en junio de 2025, Milei comenzó el trabajo para gestionar una ruta directa Buenos Aires - Tel Aviv. El secretario Scioli trató este tema hoy con el ministro Katz y se están llevando a cabo los procesos internos necesarios para la implementación de la nueva ruta. Katz afirmó que "se pueden subir las cifras de turistas porque quien sabe recibir también sabe dar”.

Con respecto a la conectividad aérea, si bien la aerolínea de Israel, EL AL Airlines actualmente no opera rutas hacia América del Sur, Aerolíneas Argentinas ofrece distintas opciones de vuelo entre Buenos Aires y Tel Aviv a través del acuerdo de código compartido con EL AL Airlines, con conexión vía Madrid, Roma y Miami.

Luego de esta reunión bilateral, Scioli y Sela acompañaron la firma de un acuerdo de Cooperación en materia de turismo entre el Gobierno del Estado de Israel y el Gobierno de la República Argentina para promover el desarrollo en conjunto. Katz y el Canciller Pablo Quirno rubricaron el acuerdo que busca fortalecer el intercambio turístico bilateral sobre la base del beneficio mutuo.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590